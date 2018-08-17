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Як вчасно лягти спати: корисні лайфхаки

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Спробуйте відмовитися від гулянь в ніч з п'ятниці на суботу - фото 1
Спробуйте відмовитися від гулянь в ніч з п'ятниці на суботу / menshealth

Не можете довго заснути? Мучать філософські думки та відволікають всілякі дрібниці? Вихід є. Розповідаємо, як швидко заснути у запланований час.

Недосипання може негативно вплинути на якість вашого життя. Тому психологи пропонують кілька способів, як змусити себе заснути в запланований час.

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Спіть в комфортних умовах. Перш за все, слід звернути увагу на приміщення, в якому ви спите. У ньому повинна підтримуватися оптимальна температура – не дуже жарко і не дуже холодно. Варто уникати протягів.

Не виконуйте рутинні справи перед сном. Деякі справи можна перенести, а не відтягувати до того моменту, коли виникне бажання спати. Наприклад, собаку можна вигуляти до вечері, а почистити зуби після вечері.

Дотримуйтеся режиму сну у вихідні. Спробуйте відмовитися від гулянь в ніч з п'ятниці на суботу або з суботи на неділю. Оскільки в понеділок ви не зможете встати рано чи ж у вечір понеділка не зможете вчасно заснути.

Використовуйте ритуали для поліпшення сну. Встановіть обмеження на використання гаджетів перед сном, наприклад, за годину-півтора. Провітріть спальню, прийміть ванну перед сном і випийте гарячий чай.

Правильна їжа: запорука хорошого сну. Звертайте увагу на те, що ви їсте на вечерю. Не рекомендується багато їсти перед сном, але з іншого боку, лягати в ліжко на голодний шлунок – теж не найкраще рішення. Існують продукти, які сприяють хорошому сну: банан, молоко, горіхи, цільнозерновий хліб, листя салату.

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Джерело: menshealth
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