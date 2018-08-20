Чому не можна спати в контактних лінзах

Медики просять американців перестати спати в контактних лінзах. І не просто так, адже ця звичка може стати причиною появи проблем з рогівкою ока.

Коли людину охоплює сонливість, і її повіки "наливаються свинцем", найменше хочеться думати про те, що потрібно витягнути з очей контактні лінзи. Однак це те дійство, яке необхідно робити для збереження найважливішого почуття в нашому житті – зору.

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Дослідники з Центру по контролю і профілактиці захворювань США довели, що сон у контактних лінзах у 8 разів збільшує ризик інфекцій очей. А з урахуванням того, що в США контактні лінзи носять 45 мільйонів американців, це тим більше важливо, оскільки ці інфекції можуть перманентно зіпсувати зір.

Медики нагадують про те, що контактні лінзи потрібно знімати перед сном / Wilkinson Eye Center

Приблизно 75% американців мають потребу в будь-якій допомозі для зору. Контактні лінзи дуже зручні, особливо для людей, які ведуть активний спосіб життя і займаються спортом. Але очі – дуже делікатний орган, якому необхідний правильний баланс кисню і рідин, а також гарне постачання поживними речовинами. Контактні лінзи допомагають людині не перенапружувати очі для того, щоб краще бачити. Однак вони також здавлюють очне яблуко, особливо якщо ці лінзи носять занадто довго.

Без достатньої кількості кисню очі уразливі перед усіма бактеріями, які проживають на шкірі або в порожнині рота, а також інфекціями. Зазвичай від них захищає слизова оболонка або кон'юнктива, але за відсутності кисню ця захисна система слабшає, що і призводить до появи невеликих дірочок на поверхні рогівки, куди проникають хвороботворні організми. Ось чому перед сном необхідно знімати контактні лінзи.

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