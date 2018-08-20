Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Чому не можна спати в контактних лінзах

  • 92
Це допоможе вберегти очі - фото 1
Це допоможе вберегти очі / Cleveland Clinic Health Essentials

Медики просять американців перестати спати в контактних лінзах. І не просто так, адже ця звичка може стати причиною появи проблем з рогівкою ока.

Коли людину охоплює сонливість, і її повіки "наливаються свинцем", найменше хочеться думати про те, що потрібно витягнути з очей контактні лінзи. Однак це те дійство, яке необхідно робити для збереження найважливішого почуття в нашому житті – зору.

І ще: Ці звички негативно впливають на ваш зір

Дослідники з Центру по контролю і профілактиці захворювань США довели, що сон у контактних лінзах у 8 разів збільшує ризик інфекцій очей. А з урахуванням того, що в США контактні лінзи носять 45 мільйонів американців, це тим більше важливо, оскільки ці інфекції можуть перманентно зіпсувати зір.

Медики нагадують про те, що контактні лінзи потрібно знімати перед сном - фото 271296
Медики нагадують про те, що контактні лінзи потрібно знімати перед сном / Wilkinson Eye Center

Приблизно 75% американців мають потребу в будь-якій допомозі для зору. Контактні лінзи дуже зручні, особливо для людей, які ведуть активний спосіб життя і займаються спортом. Але очі – дуже делікатний орган, якому необхідний правильний баланс кисню і рідин, а також гарне постачання поживними речовинами. Контактні лінзи допомагають людині не перенапружувати очі для того, щоб краще бачити. Однак вони також здавлюють очне яблуко, особливо якщо ці лінзи носять занадто довго.

Без достатньої кількості кисню очі уразливі перед усіма бактеріями, які проживають на шкірі або в порожнині рота, а також інфекціями. Зазвичай від них захищає слизова оболонка або кон'юнктива, але за відсутності кисню ця захисна система слабшає, що і призводить до появи невеликих дірочок на поверхні рогівки, куди проникають хвороботворні організми. Ось чому перед сном необхідно знімати контактні лінзи.

Читайте також: Ця спеція дозволяє нормалізувати зір

Джерело: medikforum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1753
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я