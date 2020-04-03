Учені назвали овочі, які не допомагають схуднути

Американські науковці розповіли, що далеко не всі овочі дозволяють позбутись зайвих кілограмів. Виявилось, що деякі популярні продукти стають на заваді ефективного схуднення.

Дослідники з Гарвардського університету організували масштабний експеримент, який допоміг визначити, які овочі допомагають схуднути, а які – ні.

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Науковці упродовж 20 років стежили за станом 13 тисяч добровольців, яких розділили на дві групи. Перші надавали перевагу овочам з високим вмістом крохмалю, а інші додавали до раціону зелень.

Виявилось, що саме представники першої групи значно частіше набирали вагу, а от інші піддослідні не відчували таких стрибків кілограмів. За словами фахівців, овочі з крохмалем здатні прискорювати набір маси на рівні з борошняними смаколиками.

Учені також наголошують, що для ефективного схуднення варто відмовитись від газованих напоїв, алкоголю, солодощів та фастфуду. А от нормалізувати вагу допомагають легкі овочі та нежирне м'ясо, адже це ідеальне поєднання клітковини, білків, простих вуглеводів та вітамінів.

Не варто нехтувати зеленню в раціоні

Варто підкреслити, що не варто зовсім відмовлятись від овочів з крохмалем (картопля, бобові), адже вони також корисні. Просто потрібно обмежити їх кількість.

Як овочі допомагають схуднути

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