10 продуктів, які допоможуть зберігати здоров'я під час самоізоляції

Ці продукти мають бути у вашому раціоні

Набрати зайвого під час самоізоляції можливо. Але також можливо зберегти свою фігуру та принести користь організму. Для цього достатньо лише додати до раціону певні продукти. Розповідаємо, що корисно їсти під час карантину.

Присвячується усім тим, хто влаштовує голодні набіги на холодильник посеред ночі, дня, ранку та й узагалі!

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Какао. Це одне з основних природних джерел магнію і антиоксидантів. Воно також містить речовини, які допоможуть зберегти гарний настрій, налаштуватися на творчу діяльність.

Авокадо. Велика кількість клітковини у ньому робить продукт надзвичайно корисним для правильної роботи кишківника та зниження ваги. Крім того, клітковина допомагає поліпшити рівні холестерину, цукру в крові, що йде на користь здоров'ю.

Ананас. Відрізняється великою кількість бромелаїна, протеолітичного ферменту, який здатний розщеплювати білки на їх амінокислоти. Також він протистоїть високій кислотності шлунка та лужності кишківника, ефективний при екзокринній недостатності підшлункової залози.

Квашена капуста. У цьому продукті корисні бактерії поєднуються з ферментами і надають дуже сприятливий вплив на здоров'я травної системи: запобігають здуттю живота, утворенню газів, запорам, діареї та болю у шлунку.

Ківі. Є визнаним чемпіоном у рейтингу продуктів, багатих вітаміном С. Додатково забезпечує організм вітаміном Е, який є потужним антиоксидантом, і вітаміном К, необхідним для кісток, кровоносних судин.

Часник і цибуля. Аліцин часнику після його розрізання або подрібнення діє як антимікробний фактор і стимулює імунну систему. Свіжа цибуля дуже корисна для серцево-судинної, дихальної систем, оздоровлює суглоби, захищає від інфекцій травну системи.

Сир. Один з найкращих продуктів для збереження підтягнутої фігури та схуднення. Надовго продовжує відчуття ситості, засвоюється навіть при непереносимості лактози, містить багато білка та корисних мікроорганізмів, а завдяки присутності амінокислоти метіоніну діє як ефективний спалювач жиру. Дуже добре підходить людям, які страждають від набряків, гіпертонічної хвороби, захворюваннями печінки. Насиченість кальцієм робить його особливо корисним для людей похилого віку з їх тендітною кістковою тканиною.

Насіння льону. Відмінне джерело омега-3 жирних кислот, незамінних для здоров'я серця та мозку. Крім того, воно покращує діяльність кишківника, що важливо, якщо не хочеться "втратити" фігуру.

Яйця. В одному яйці 11% добової необхідної чоловікам дози білка і 14% – для жінок. Опубліковане журналом Metabolism дослідження показало, що вживання одного яйця на сніданок забезпечує тривале відчуття ситості та допомагає худнути.

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