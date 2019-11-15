Дотримуючись цих правил, можна провести зиму без застуд

Холодна погода – ідеальне середовище для грипу, інфекцій, застуд. Саме час згадати про базові правила, які допоможуть вам пережити міжсезоння здоровим та бадьорим.

Вакцинація. Так, вакцинація стала предметом численних суперечок і спекуляцій. Але медпрацівники не втомлюються нагадувати: щеплення від сезонних штамів грипу допоможе зберегти здоров'я і вберегти організм не тільки від вірусу, але і його негативних наслідків.

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Не їжте за робочим столом! Навіть, якщо вам терміново потрібно закінчити проєкт або подивитися нову серію улюбленого шоу під час ланчу. Ви навіть не уявляєте, скільки потенційно небезпечних бактерій окупують ваше робоче місце. Тому вирушайте на кухню або навіть невелику обідню прогулянку.

Антисептик. Рідкий антисептик на спиртовій основі має стати вашим найкращим другом на найближчі місяці. Купити його можна в будь-якому супермаркеті або аптеці. Не лінуйтеся дезінфікувати долоні якомога частіше, особливо після вулиці і до прийому їжі.

Промивайте ніс. Ніс – ваш природний фільтр проти інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Допоможіть йому впоратися, роблячи промивання морською сіллю. Особливо при перших симптомах нежиті.

Залишайтеся вдома. Ні, не весь час. Будь-який лікар скаже: захворіли – відлежиться вдома. Ні в якому разі не варто переносити ГРВІ та, тим більше, грип "на ногах". Якими б важливими і загрозливими були дедлайни, здоров'я важливіше. Пам'ятайте про це.

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