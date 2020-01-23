Чому категорично не можна тренуватися натщесерце

Іноді ми дуже засмучуємось, що у добі лише 24 години. Власне, дефіцит часу стає причиною того, що ми, до прикладу, нехтуємо сніданком або й іншими прийомами їжі. Особливо гостро це питання постає перед тими, хто ходить в зал. Саме для них дієтологи пояснили, чому тренуватися натщесерце не можна!

Дієтологи, опираючись на дослідження шведських учених, пояснили, чим загрожують нам фізичні навантаження на голодний шлунок.

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Якщо бути геть зовсім відвертими, то велика кількість людей вважає, що виконувати фізичні навантаження краще дещо зголоднілими. Мовляв, так можна і швидше схуднути, і ефективно виконувати вправи, адже важкість у шлунку вас не дійматиме. Саме тому прихильники такого "правила" віддають перевагу їжі після тренувань.

Однак, недавні дослідження вчених зі Стокгольма показали, що насправді немає ніякої різниці, чи ходите ви на тренування ситими чи голодними. Натомість виявилося, що "голодні" заняття спортом рівносильні "ситим" фізичним навантаженням. Все що потрібно – це дати організму адаптуватися до нового режиму і вже не буде різниці.

Перед тренуванням обов'язково потрібно попоїсти

Відтак, дієтологи рекомендують людям перестати морити себе голодом перед тим, як навідуватися до спортзалу. Саме через тренування натщесерце ви можете відчувати слабкість, а також страждати від головного болю. Не варто забувати й про розсіяність, адже організму недостатньо енергії для концентрації.

Пам'ятайте про те, що спортзал – місце з високим рівнем травматизму. Ви ж не хочете, аби на вас упала штанга лише через те, що ви не поснідали або просто не попоїли перед тренуванням.

Бережіть себе та не забувайте, що зарядитися позитивною енергією на весь день можна разом зі справжніми хітами на Радіо МАКСИМУМ!

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