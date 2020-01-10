Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Названо найкращий час доби для ефективних тренувань

  • 53
Коли найкраще тренуватись - фото 1
Коли найкраще тренуватись

Чимало людей вважають, що найбільше результату приносять саме ранкові тренування. Однак американські учені розповіли, чи справді фізичні навантаження у першій половині дня є ефективнішими.

Доволі популярною є думка, що саме ранковий похід у зал чи пробіжка допомагають швидше дійти до омріяної фігури. До того ж, вранці навантаження допомагають швидше збадьоритись та налаштуватись на продуктивний день. Проте дослідники з університету Саутерн Міссісіпі вирішили перевірити, чи справді це так.

І ще: Цей смачний напій підтримує молодість мозку

Науковці організували експеримент за участю молодих спортсменів-добровольців, які займались у різний період дня. Виявилось, що найкращий результат з набором м'язової маси був саме у тих людей, які тренувались після 18 години.

via GIPHY

Річ у тому, що ввечері метаболізм починає уповільнюватись, а спорт змушує його повертатись до звичайного ритму. Окрім цього, не лише покращується фігура, а й знижується рівень стресу та покращується сон. Тому можна дозволити собі виспатись вранці, якщо ввечері на максимально зосередитись на спорті.

Читайте також: Як швидко схуднути у животі: поради фахівців

Джерело: cosmo
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 3694
ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 2000-х
  • 08 cічня, 11:00
  • 325
Посівалки на Старий Новий рік 2020: найкращі засівалки для дітей
  • 03 cічня, 20:18
  • 147650
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Тренування