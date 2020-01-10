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Названо найкращий час доби для ефективних тренувань
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Чимало людей вважають, що найбільше результату приносять саме ранкові тренування. Однак американські учені розповіли, чи справді фізичні навантаження у першій половині дня є ефективнішими.
Доволі популярною є думка, що саме ранковий похід у зал чи пробіжка допомагають швидше дійти до омріяної фігури. До того ж, вранці навантаження допомагають швидше збадьоритись та налаштуватись на продуктивний день. Проте дослідники з університету Саутерн Міссісіпі вирішили перевірити, чи справді це так.
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Науковці організували експеримент за участю молодих спортсменів-добровольців, які займались у різний період дня. Виявилось, що найкращий результат з набором м'язової маси був саме у тих людей, які тренувались після 18 години.
Річ у тому, що ввечері метаболізм починає уповільнюватись, а спорт змушує його повертатись до звичайного ритму. Окрім цього, не лише покращується фігура, а й знижується рівень стресу та покращується сон. Тому можна дозволити собі виспатись вранці, якщо ввечері на максимально зосередитись на спорті.
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