Учені назвали доступний напій для довголіття

Науковці вже чимало років намагаються визначити, які продукти дозволяють продовжити тривалість життя людей. Ні для кого не таємниця, що раціон та фізична активність є ключем довголіття, а нещодавно підтвердили, що й цей звичайний напій також допомагає довше жити.

Китайські дослідники заявили, що чай є чудовим способом зменшити ризики появи проблем з судинами та серцем. Це підтвердило дослідження за участю 100 тисяч людей у віці 16-77 роки. Упродовж 7 років учені стежили та аналізували ризики захворювань та ймовірність передчасної смерті. Звісно ж, було враховано всі можливі фактори, серед яких вік, стать, місце життя, рівень освіти, наявність шкідливих звичок, раціон, фізична активність та стан здоров'я.

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Всіх піддослідних розділили на дві групи: ті, хто не п'є чай взагалі, або менш як 3 рази на тиждень, а також ті, хто частіше надає перевагу цьому напою. Відзначимо, що поціновувачі чай найбільше любили зелений чай (49%) або ароматизований (43%), а от чорний обирали лише 8%.

Вживання чаю мінімум тричі на тиждень продовжує життя

Результати показали, що любителі чаю мали на 15% нижчі ризики передчасної смерті, а також на 20% менші шанси занедужати на хворобу серця, атеросклероз чи навіть отримати інсульт

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