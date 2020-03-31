Які смаколики дозволяють швидко спалювати калорії

Дієтологи розповіли, що повинно бути у щоденному раціоні, щоб добре себе почувати та позбутись зайвих кілограмів. Все значно простіше, аніж може бути.

Важливо розуміти, що підтримка фізичної форми залежить не лише від активності, а й від їжі. Тому світові експерти наголошують, що кожного дня люди повинні вживати не менше 500 грамів овочів, фруктів та зелені.

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Вони у рази менш калорійні, аніж продукти тваринного походження та борошняні смаколики. Водночас, рослинні продукти багаті на корисні речовини та дозволяють пришвидшити метаболізм.

"Фрукти та овочі покращують імунітет. Щоб отримати максимальну користь, варто обирати ті продукти, які ростуть у вашому регіоні. Також надавайте перевагу сезонним смаколикам. Науково доведено, що вживання темно-зелених (броколі, шпинат, яблука, авокадо, ківі) та помаранчевих (морква, гарбуз, цитрусові) допомагає знизити вагу", – зазначають дієтологи.

Вони багаті на клітковину, яка нормалізує роботу кишково-шлункового тракту, а також містять чимало мікроелементів, важливих для здоров'я та гарного настрою.

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