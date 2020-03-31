Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Медики нагадали, чим небезпечний малорухливий спосіб життя

  • 13
Науковці закликають не засиджуватися на одному місці - фото 1
Науковці закликають не засиджуватися на одному місці

Карантин – не привід засиджуватися на одному місці та вилежувати боки на диванах. Не забувайте про те, що фізичною активністю можна займатися навіть у межах оселі. Саме на цьому наголошують медики, які нагадали про небезпеку малорухливого способу життя.

Проблема малої рухливості у людей набула жахливих масштабів. Це показує медична статистика.

І ще: Які смаколики дозволяють швидко спалювати калорії

Згідно з дослідженнями фахівців, скорочення часу, проведеного сидячи, усього на годину сприяє зменшенню ризику виникнення захворювань серцево-судинної системи на 10%. Ризик розвитку хвороб серця у такому випадку знижується на 25%.

Малорухомий спосіб життя впливає на здоров'я серця - фото 395339
Малорухомий спосіб життя впливає на здоров'я серця

Такі висновки зробили після спостереження за 5600 жінками різного віку. Кожна наступна година фізичної активності знижувала ризики серцево-судинних захворювань на 12% і захворювань серця на 26%.

Жінки, які сиділи близько 11 години на день або більше у більшості випадків хворіли на діабет, гіпертонію, а також іншими небезпечними недугами. Примітно, що сидіння на одному місці понад 10 годин на день підвищує ризик хвороб серця на 52%.

Читайте також: 5 продуктів, які позитивно впливають на здоров'я зубів

Джерело: Lady Health
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП 20 комп'ютерних ігор: що пограти на ПК під час карантину
  • 27 березня, 14:30
  • 629
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 12429
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 900
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради