Медики нагадали, чим небезпечний малорухливий спосіб життя

Карантин – не привід засиджуватися на одному місці та вилежувати боки на диванах. Не забувайте про те, що фізичною активністю можна займатися навіть у межах оселі. Саме на цьому наголошують медики, які нагадали про небезпеку малорухливого способу життя.

Проблема малої рухливості у людей набула жахливих масштабів. Це показує медична статистика.

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Згідно з дослідженнями фахівців, скорочення часу, проведеного сидячи, усього на годину сприяє зменшенню ризику виникнення захворювань серцево-судинної системи на 10%. Ризик розвитку хвороб серця у такому випадку знижується на 25%.

Малорухомий спосіб життя впливає на здоров'я серця

Такі висновки зробили після спостереження за 5600 жінками різного віку. Кожна наступна година фізичної активності знижувала ризики серцево-судинних захворювань на 12% і захворювань серця на 26%.

Жінки, які сиділи близько 11 години на день або більше у більшості випадків хворіли на діабет, гіпертонію, а також іншими небезпечними недугами. Примітно, що сидіння на одному місці понад 10 годин на день підвищує ризик хвороб серця на 52%.

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