Реакція іноземців на пісню Аліни Паш – Тіні забутих предків: добірка відеооглядів

Колоритна Аліна Паш представить Україну на Євробаченні 2022. У Турині співачка виконає потужну пісню "Тіні забутих предків". Дивіться, як реагують іноземці на цей трек!

Аліна Паш виборола перемогу серед 8 фіналістів Нацвідбору емоційним виконанням пісні "Тіні забутих предків". Не менш ефектним був і сам номер, пише Радіо MAXIMUM.

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Серед українських глядачів одні вважають, що перемога Аліни була очевидною й заслуженою, а інші ж у цей час хотіли б бачити іншого переможця. А як щодо думки іноземців? Адже саме вони зможуть голосувати за Україну.

Щоб зрозуміти ставлення до українських Тіней забутих предків, ми переглянули відеоогляди пісні від закордонних блогерів. Дивіться їхні ролики та складайте власне враження!

I REACTED TO UKRAINE'S SONG EUROVISION // ALINA PASH "TINI ZABUTYKH PREDKIV"

Дівчину з каналу Noosh101 неабияк здивувала реп-вставка у пісні Аліни Паш. Враження: позитивне.

EUROVISION 2022 UKRAINE REACTION | ALINA PASH - Тіні забутих предків

Автор каналу alesc також високо оцінив українську пісню, зазначивши, що хоч вона і відрізняється від решти, але йому це подобається.

REACTION to 'Тіні забутих предків/Shadows of Forgotten Ancestors' - Alina Pash (Ukraine) // ESC 2022

Croatian Eurovision Club дуже сподобалася атмосфера під час виступу, ефектний образ вокалістки, поєднання етномотивів із сучасною музикою.

REACTION VIDBIR 2022 | ALINA PASH - Shadows of Forgotten Ancestors | UKRAINE EUROVISION 2022

Автор каналу Shane's Eurovision Review був підкорений потужним вокалом Аліни та постановкою номера.

Ukraine Eurovision 2022 Reaction | Alina Pash - Tini Zabutykh Predkiv

Хлопці з каналу Two Martins також були вражені реп-частиною композиції нашої співачки.

FIRST REACTION TO UKRAINE EUROVISION 2022 (Alina Pash - Тіні забутих предків)

Хлопця з каналу TheBalkanGuy захопила Аліна своєю емоційністю і тим меседжем, який вона несе крізь композицію.

Eurovision 2022, Ukraine: Alina Pash - "Tini Zabutykh Predkiv" (REACTION)

На каналі Fifth Vertex також дуже тепло і позитивно оцінили виступ Аліни. Автор відмітив потужний вокал співачки.

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