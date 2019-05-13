Учасники Євробачення 2019 назвали улюблених героїв з Гри престолів

Учасники цьогорічного музичного конкурсу Євробачення назвали улюблених героїв фантастичного серіалу "Гра престолів".

Так, французький виконавець Білал Хассані вибрав королеву Дейенеріс Таргарієн, оскільки має таке ж довге світле волосся, як у неї. Учасник Євробачення від Ізраїлю Кобі Марімі назвав своїм улюбленим героєм Брієнну Тарт, тому що вона змогла виконати свою мрію – стати лицарем.

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Італійському співаку Алессандро Махмуду до вподоби Арья Старк, оскільки вона "задирака". Його суперниця з Греції Катерина Дуска вибрала Дейенеріс, тому що вона "крута". В опитуванні також взяв участь співак з Росії Сергій Лазарєв: "Джон Сноу, тому що він повернувся на цей світ, а я повернувся на Євробачення. Отже, тому Джон Сноу".

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