Гра престолів 8 сезон 5 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери

У мережі з'явилась передостання 5 серія 8 сезону серіалу Гра престолів. Хто помер у, а кому вдалось вижити - дивіться онлайн новий епізод, а також читайте сюжет зі спойлерами на Радіо МАКСИМУМ!

З'явилася передостання, 5 серія, фінального сезону серіалу Гра престолів 8. Її оприлюднили у ніч з 12 на 13 травня. Відомо, що всього у 8 сезоні буде лише 6 серій, тривалість яких становитиме близько години. Глядачі нарешті дізнаються, хто ж гідний зайняти Залізний Трон.

Це цікаво: Дивитись онлайн 1 серію Гри престолів 2019

Дивитись онлайн 5 серія 8 сезон Гра престолів можна тут:

Американський телеканал HBO (щонеділі о 21:00 за Нью-Йорком, у Києві в цей час буде 04:00 понеділка)

(щонеділі о 21:00 за Нью-Йорком, у Києві в цей час буде 04:00 понеділка) Сервіс HBO NOW , який обійдеться у 14,99 долара в місяць

, який обійдеться у 14,99 долара в місяць Онлайн-кінотеатри та сервіси з платною підпискою, типу "Амедіатека"; на українській мові – OLL.TV або MEGOGO.

Трохи пізніше серії з перекладом викладають різні піратські ресурси. Зараз друга серія вже доступна російською мовою на сайтах hdrezka та seasonvar. Дивитися онлайн свіжий епізод можна буде українською на сервісі "Гуртом" через кілька годин. Приємного перегляду!

Обережно, далі сюжет 5 серії фінального сезону Гри Престолів! Тут спойлери!

Трейлер 5 епізоду серіалу Гра престолів 2019:

Останній шанс! Якщо ви не бачили серії, не радимо вам читати опис!

Сюжет і спойлери 5 серії Гри престолів 2019

Дейенеріс не витримує втрати найближчих та найвідданіших людей, тому не збирається покидати Королівську Гавань ні з чим. Темперамент Таргарієнів все більше проявляється, тому Варіс вирішує переконати Джона зайняти Залізний Трон. Але вже не бастард Сноу відмовляється, тому на одного з радників Матері Драконів чекає не надто гарна доля. Тіріон розповідає Дені, що Варіс зрадник, тому вона його страчує.

Але це не все, що робить Тіріон, адже він намагається переконати Дені не спалювати Гавань. Тим часом Джеймі повертається у рідні стіни, Дейенеріс заледве дозволяє залишити його серед живих. З коханцем Серсеї приходять також Ар'я і Пес, які не підозрюють, що Королева Драконів от-от знищить не лише флот Еурона, а й саму Королівську Гавань.

Серсея все ще сподівається, що хтось знищить останнього дракона Дені, але все ж по всьому поселенню чути дзвони, як знак про добровільну здачу міста. Дейенеріс ігнорує це та спалює Червоний замок та всіх мешканців. Джон намагається щось зробити, але його ніхто не слухає.

Джеймі б'ється з Еуроном Грейджоєм, після чого чоловік без слонів помирає від рук царевбивці. А Квіберну ледве вдалось вмовити Серсею покинути свою кімнату в замку. Пес намагається помститись братові, але це завершується плачевно. Тим часом Джеймі знаходить Серсею та обіймає її наостанок, намагаючись переконати її втекти, але замок впав.

Джон нарешті побачив, що його кохана знищує не лише невинних, а й власних людей. Ар'я ледве пробирається крізь вогонь, де її рятує жінка з донькою. На жаль, саму родину також не чекає гарний кінець, адже їх спалює дракон.

Фінальна сцена показує, як Ар'я знаходить посеред міста коня і покидає те, що залишилось від Гавані.

Нагадаємо, що 6 серія 8 сезону Гри Престолів вийде вже 19 травня, а в Україні у ніч на 20 травня. Це буде остання серія легендарної саги – епічний фінал!

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