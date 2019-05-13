Гра престолів 2019: хто помер у напруженій 5 серії 8 сезону

5 серія 8 сезону серіалу Гра престолів змусила фанатів хвилюватись про долю улюблених героїв. Хто помер у передостанньому епізоді - читайте на Радіо МАКСИМУМ.

За традицією, передостання серія сезону "Гри престолів" часто буває божевільнішою за сам фінал. І цього разу історія повторилась, адже епізод приніс чимало смертей і не всім вдалося вижити. Хтось загинув смертю героя, а хтось - зрадника.

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Обережно, спойлери! Якщо не ви ще не подивились 5 серію, то Радіо МАКСИМУМ не рекомендує читати далі.

Хто помер у 5 серії 8 сезону серіалу Гра престолів:

Лорд Варіс. Він помер ще на старті епізоду, а все тому, що зрадив Дені на користь Джона Сноу. Як Дейенеріс і обіцяла, його було одразу ж було спалено, як тільки Матір Драконів дізналась про обман.

Він помер ще на старті епізоду, а все тому, що зрадив Дені на користь Джона Сноу. Як Дейенеріс і обіцяла, його було одразу ж було спалено, як тільки Матір Драконів дізналась про обман. Еурон Грейджой. Хоча за цим персонажем навряд чи хтось би сумував, але його сторінка завершилась доволі гідно. Дикий пірат помер у бійці з Джеймі, вважаючи, що йому таки вдалось позбавити життя царевбивцю.

Хоча за цим персонажем навряд чи хтось би сумував, але його сторінка завершилась доволі гідно. Дикий пірат помер у бійці з Джеймі, вважаючи, що йому таки вдалось позбавити життя царевбивцю. Квіберн. Десниця Серсеї загинув від власного творіння, адже вирішив стати між Горою та його цілями, а саме вбивством брата Пса.

Сандор "Пес" Кліган та Гора . Після емоційних сцен з Ар'єю Пес вирішує все ж помститися брату Грігору, Горі. Однак обоє чоловіків помирають разом у вогні. Дуже сумне завершення для Пса, який все ж мав значення для сюжету.

. Після емоційних сцен з Ар'єю Пес вирішує все ж помститися брату Грігору, Горі. Однак обоє чоловіків помирають разом у вогні. Дуже сумне завершення для Пса, який все ж мав значення для сюжету. Джеймі та Серсея Ланністери . Все закінчується на тому, що Джеймі все ж пробирається до Серсеї, щоб провести з нею останні хвилини життя. Врешті тунель, у якому родичі-коханці зустрілись, руйнується.

. Все закінчується на тому, що Джеймі все ж пробирається до Серсеї, щоб провести з нею останні хвилини життя. Врешті тунель, у якому родичі-коханці зустрілись, руйнується. Тисячі невинних. Шалений запал Дені перетворив Королівську Гавань у місце для пікніків, знищивши не лише ворогів, а й звичайних мешканців. Невинні жертви точно не зійдуть з рук Дейенеріс, але про це ми дізнаємось вже наступного тижня.

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