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Офіційно! KAZKA візьме участь у нацвідборі Євробачення 2019

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KAZKA оголосила про участь у нацвідборі на Євробачення 2019 - фото 1
KAZKA оголосила про участь у нацвідборі на Євробачення 2019

У 2019 році головний пісенний конкурс – Євробачення – пройде в Ізраїлі. І вже в лютому українці будуть визначати того, хто поїде представляти нашу країну.

На офіційному Instagram-акаунті нацвідбору з'явилася інформація, що мегапопулярний український гурт KAZKA візьме участь у цьогорічному відборі на Євробачення 2019.

І ще: Гурт KAZKA та українське кіно: головні культурні досягнення 2018

Офіційно! Гурт KAZKA подав заявку на участь у національному відборі, – йдеться у пості.

Зазначимо, що Євробачення 2019 пройде в Ізраїлі з 14 по 18 травня. А от нацвідбір буде проходити 9, 16 та 23 лютого.

Нагадаємо, що нещодавно гурт KAZKA представив англомовну версію свого хіта – "Плакала".

Є якась магія в тому, що про наш КРАЙ заговорили в світі завдяки пісні ПЛАКАЛА. Ми вирішили, що це знак долі, який не можна ігнорувати, і перетворили ПЛАКАЛА в англійську CRY. Тож ми презентуємо дуже важливий для нас трек, який, сподіваємось, познайомить всю планету, не тільки з українською культурою, а й зі співочою українською душею.

Читайте також: Як KAZKA створювали легендарну пісню Плакала

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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