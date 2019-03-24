Учасниця Spice Girls зізналася в сексі з колегою по групі

Учасниця популярної в кінці 90-х років британської групи Spice Girls Мелані Браун, яка виступає під псевдонімом Mel B, зізналася, що мала інтимні відносини з колегою по групі Джері Холлівелл.

Фанати впродовж 25 років підозрювали, що учасниці колективу були більше, ніж подругами. Тепер же в інтерв'ю Mail on Sunday співачка підтвердила правдивість підозр. Так, Мелані Браун детально розповіла про те, що одного разу у неї з Холлівелл був секс, проте, за її словами, це було лише один раз, над чим вони пізніше просто посміялися.

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Мелані Браун і Джері Холлівелл

Розповівши інтимні подробиці взаємин з колегою Mel B засумнівалася в правильності свого вчинку. Вона висловила побоювання, що відверте зізнання може негативно вплинути на відносини з Холлівелл, яка зараз замужем.

Гурт Spice Girls був створений в Лондоні у 1994 році, в нього входили Мелані Браун, Вікторія Бекхем, Емма Бантон, Мелані Чісхолм і Джері Холлівелл. У 2001 році група розпалася, але зараз має намір провести тур по Британії.

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