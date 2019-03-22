Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ніби з 80-х: сучасні зірки в ретрообразах
-
- 32
Колумбійський художник надихнувся епохою 80-х та створив картини, на яких зображені платівки сучасних зірок у стилістиці тих часів. Зацініть, чи їм личить!
Фульвіо Обрегон з Колумбії зараз живе у Мельбурні. Він зобразив сучасних західних музикантів в стилі 80-х років.
І ще: Вгадай фільм за постером: виставка кіноплакатів з Гани 70-х років
Художник Фульвіо Обрегон створив проект: він малює музичні обкладинки сучасних зірок поп-музики в стилі 80-х, але ніби в майбутньому. Свою роботу він назвав "2080-ті роки. Минуле – це майбутнє". Також він продумав не тільки образ, а й назва альбому.
До теми: Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
16:14Розряджається смартфон: є ймовірність, що гаджет атакували зловмисники
-
15:54Названо області України з найчистішими ріками
-
15:46Привітання з Днем ангела Галини: побажання і картинки на іменини
-
15:30Слово дня: РЕМСТВУВАТИ
-
15:11У Китаї клонували найкращого поліцейського собаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:57Bentley, забуте на 30 років, продали за шалені гроші
-
14:33Вони поруч: фотограф шокує своїми знімками через мікроскоп
-
14:14Microsoft показала "жорсткий диск" на основі ДНК
-
13:51З'явилося фото раритетного мотоцикла: репліка німецького Killinger und Freund
-
13:37Анекдоти про футбол: веселі українські жарти про улюблену гру
-
13:20Відома модель зваблює мережу гарячими фото (18+)
-
12:59Переміг гравітацію: митець розбирає предмети на маленькі деталі
-
12:35Експерти назвали, чому не можна переставляти будильник
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:15Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці
-
11:52Ніби з 80-х: сучасні зірки в ретрообразах
-
11:36Португалія – Україна: коли і де дивитися матч відбору на Євро 2020
-
11:20Емілі Ратажковскі підкорює мережу у білій білизні (18+)
-
10:50Простий рецепт: горохово-капустяний суп пюре
-
10:25Не м'ясом єдиним: 16 продуктів, які містять білок
-
09:55Сергій Бабкін – Моє кохання: слухай нову українську пісню (відео і текст)
-
09:26Даша Астаф'єва знялася в новій голій фотосесії в ліжку (фото 18+)
-
08:55Ви цього не знали: 10 несподіваних фактів про фрукти
-
08:35Ця вправа позбавить вас болю у спині
-
15:30Слово дня: РЕМСТВУВАТИ
-
13:37Анекдоти про футбол: веселі українські жарти про улюблену гру
-
12:15Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці
-
09:55Сергій Бабкін – Моє кохання: слухай нову українську пісню (відео і текст)
-
07:32Ось як насправді потрібно варити каву
- 21 березня
-
22:29Перевірте себе: три ознаки того, що у вас щось не так з потенцією
-
20:22Кумедне дослідження: чи п'яніють комарі, якщо у крові є алкоголь
-
17:51Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію
-
15:00Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ
-
13:00Ігри з дитинства: як розважалися у 90-ті
-
11:37Коли на дорогах України запрацює відеофіксація порушень ПДР
-
10:15Время и Стекло – Дим: вийшла перша українська пісня популярного гурту
-
08:20Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу
- 20 березня
-
22:23Учені спростували популярний міф про секс і спорт
-
20:11Твій настрій за тиждень до виборів: реакція Супрун на появу Ляшка стала мемом
-
19:00Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
-
18:20Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:30Кліп на пісню KAZKA – Плакала про аварійну дорогу Львівщини підкорює мережу
-
14:18Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х
-
12:00Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку
-
10:00Жити і кайфувати: Julik поділився рецептом справжнього щастя
-
07:31Найнадійніші кросовери у світі: свіжий рейтинг
- 19 березня
-
21:26Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)
-
18:15Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Радіо Максимум › Новини › Популярне ›