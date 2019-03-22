Ніби з 80-х: сучасні зірки в ретрообразах

Колумбійський художник надихнувся епохою 80-х та створив картини, на яких зображені платівки сучасних зірок у стилістиці тих часів. Зацініть, чи їм личить!

Фульвіо Обрегон з Колумбії зараз живе у Мельбурні. Він зобразив сучасних західних музикантів в стилі 80-х років.

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Художник Фульвіо Обрегон створив проект: він малює музичні обкладинки сучасних зірок поп-музики в стилі 80-х, але ніби в майбутньому. Свою роботу він назвав "2080-ті роки. Минуле – це майбутнє". Також він продумав не тільки образ, а й назва альбому.

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