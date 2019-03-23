Ірина Шейк показала оголене фото своєї юності

Шанувальники прийшли у захват від відвертого фото Шейк / Look.tm

Модель Ірина Шейк вирішила на честь дня народження колеги по подіуму показати відверте фото з нею.

Днями супермоделі Ганні В'яліциній виповнилося 33 роки. Найбільше інтернет-користувачам запам'яталося, як привітала колегу її ровесниця Ірина Шейк.

І ще: Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років

У день народження подруги Ірина виклала на своїй сторінці фото, на якому дівчата позують напівоголеними. "З днем ​​народження, моя любов", – коротко написала під гарячим знімком Ірина.

Шанувальники прийшли у захват від відвертого фото Шейк і В'яліциної, вмить охрестивши їх поганими дівчатами і почавши вітати Ганну з днем ​​народження.

Читайте також: Іра Шейк знялася у спокусливій рекламі білизни