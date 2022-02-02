Убиваючи Єву: дивіться онлайн трейлер фінального сезону серіалу

BBC опублікувала трейлер четвертого та фінального сезону серіалу "Убиваючи Єву". Прем'єра продовження відбудеться 27 лютого 2022 року.

Серіал "Убиваючи Єву" заснований на серії шпигунських романів Люка Дженнінгса. Дивіться на Радіо MAXIMUM трейлер фінального сезону серіалу.

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Він розповідає про британську розвідницю Єву, якій необхідно спіймати вбивцю Вілланелль. У головних ролях – Сандра О та Джоді Комер.

У трейлері Вілланель розповідає про те, що сталося своєму психотерапевту. Протягом усього трейлера звучить пісня Unchained Melody американського гурту Righteous Brothers.

Убиваючи Єву, дивіться онлайн трейлер фінального сезону серіалу:

Сценаристом проєкту виступила Лаура Ніл ("Сексуальне виховання" та "Мій божевільний щоденник"). Вона замінила Сюзанну Гіткот, котра займалася адаптацією книги у третьому сезоні.

Раніше бренд Hunter створив капсульну колекцію чобіт, натхненну серіалом "Убиваючи Єву". Перші, "The Hunting" (у перекладі з англійської "Полювання"), – доходять до середини ікри. Довжина других, "The Chasing" ("Погоня"), – досягає колін.

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