Як впіймати вбивцю: дивіться трейлер другого сезону серіалу Netflix

Netflix показав офіційний трейлер другого сезону документальної кримінальної драми "Як упіймати вбивцю". Подивитися його можна на ютюб-каналі стрімінгової платформи.

Головні герої серіалу – слідчі, які вели гучні справи про серійних убивць. Вони розповідають про свою роботу та діляться моторошними подробицями. Шоу ґрунтується на реальних подіях. Дивіться трейлер разом з Радіо MAXIMUM!

Це цікаво: Кінопрем'єри лютого 2022: найкращі нові фільми, які варто переглянути

У ролику правоохоронці продовжують згадувати несамовиті події. Одна зі слідчих не змогла стримати сліз під час своєї розповіді.

Як впіймати вбивцю, дивіться онлайн трейлер другого сезону серіалу:

Сценаристом та продюсером серіалу виступив Саймон Деккер. Також картину продюсують Рон Ґетц, Дайана Соле Валко.

Прем'єру документального шоу заплановано на Netflix на 9 лютого.

Раніше ми пояснювали вам найпопулярнішу термінологію, яка трапляється в описах і рецензіях на серіали та фільми. Ці терміни допоможуть вам краще розбиратися у кіновиробництві та підтримати розмову про улюблені багатосерійні фільми.

Читайте також: Буде боляче: вийшов трейлер комедійного серіалу про будні медиків