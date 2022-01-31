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Як впіймати вбивцю: дивіться трейлер другого сезону серіалу Netflix

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Дивіться трейлер другого сезону серіалу Як впіймати вбивцю - фото 1
Дивіться трейлер другого сезону серіалу Як впіймати вбивцю

Netflix показав офіційний трейлер другого сезону документальної кримінальної драми "Як упіймати вбивцю". Подивитися його можна на ютюб-каналі стрімінгової платформи.

Головні герої серіалу – слідчі, які вели гучні справи про серійних убивць. Вони розповідають про свою роботу та діляться моторошними подробицями. Шоу ґрунтується на реальних подіях. Дивіться трейлер разом з Радіо MAXIMUM!

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У ролику правоохоронці продовжують згадувати несамовиті події. Одна зі слідчих не змогла стримати сліз під час своєї розповіді.

Як впіймати вбивцю, дивіться онлайн трейлер другого сезону серіалу:

Сценаристом та продюсером серіалу виступив Саймон Деккер. Також картину продюсують Рон Ґетц, Дайана Соле Валко.

Прем'єру документального шоу заплановано на Netflix на 9 лютого.

Раніше ми пояснювали вам найпопулярнішу термінологію, яка трапляється в описах і рецензіях на серіали та фільми. Ці терміни допоможуть вам краще розбиратися у кіновиробництві та підтримати розмову про улюблені багатосерійні фільми.

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