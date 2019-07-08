Uber Eats в Японії почав наймати на роботу пенсіонерів

Uber Eats в Японії вирішив наймати людей похилого віку для доставки замовлень. Про це розповів виконавчий директор Uber Дара Хосровшахі. Для чого компанія це робить?

За його словами, на відміну від молодих кур'єрів, котрі доставляють замовлення на скутерах і велосипедах, пенсіонери, котрі працюють в Uber Eats, віддають перевагу пішим прогулянкам, оскільки розглядають роботу, в тому числі, як тренування.

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Цей підхід поки практикується тільки в Японії. Зараз ми думаємо, як поширити його на решту світу, – зазначив Хосровшахі.

Крім цього, він зазначив, що Uber Eats – ефективний інструмент для знайомства місцевих споживачів з брендом Uber, а також заявив, що сервіс для доставки їжі в Японії "користується величезним успіхом". Джерела Bloomberg повідомляють, що Uber планує збільшити штат японського підрозділу Uber Eats на 30% протягом 2020 року.

Так старше покоління займається фізичною активністю

Наостанок зазначимо, що попри те, що безробіття в Японії перебуває на рівні 2,4%, ситуація на місцевому ринку праці залишається напруженою через неухильне старіння населення: так, у 2012 році продажі підгузників для дорослих тут перевершили продаж підгузників для дітей.

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