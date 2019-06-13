Uber планує запустити літаюче таксі в Австралії

Мельбурн стане третім пілотним містом для впровадження програми повітряного таксі Uber Air. Першими двома містами стали американські Даллас і Лос-Анджелес. Uber приступить до випробувальних польотів у 2020 році, використовуючи електричні літаки.

На відміну від вертольотів, вони використовують електричну енергію, працюють значно тихіше та дозволяють уникнути шкідливих викидів в атмосферу. Також за допомогою повітряних таксі розробники Uber намір розвантажити пробки в мегаполісах.

І ще: Uber почав блокувати пасажирів: чому та навіщо це робиться?

У компанії запевняють, що 19-кілометровий шлях від ділового центру Мельбурна до аеропорту на електричному літаку Uber Air займе близько 10 хвилин – замість години їзди автомобілем.

У сфері розробки літаючих таксі компанія співпрацює з Nasa і армією США. Виробниками літаків будуть компанії Embraer і Pipistrel Aircraft.

Крім того, в планах, озвучених торік, – відкриття лабораторії з розробки літаючих таксі у Парижі.

Uber – не єдина компанія, яка марить ідеєю літаючих таксі. У цій сфері вже з'явилися перші конкуренти, в тому числі Airbus. В цю тему занурені також кілька стартапів. Один з них протестував службу безпілотного таксі в Дубаї ще у 2017 році.

Ще одна фірма, яка фінансується засновником Google Ларрі Пейджем, представила електричне повітряне таксі, яке розвиває швидкість до 180 кілометрів на годину.

Читайте також: Uber і Bolt припиняють співпрацю з власниками євроблях