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UA So Beautiful: Вакарчук записав кавер пісні та зізнався у коханні Україні
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Святослав Вакарчук з гурту "Океан Ельзи" записав кавер "UA So Beautiful" на пісню Джо Кокера "You Are So Beautiful". Ця музична робота стала зізнанням співака у коханні до рідної Землі.
Усі кошти, які будуть вторговані від монетизації пісні, перекажуть на благодійну підтримку.
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Це відео важливе та необхідне, щоб показати іноземцям, які не встигли побувати в Україні, наскільки гарною та мальовничою була ця країна до російського вторгнення.
"На жаль, багато іноземців зараз вперше бачать нашу країну в прямому ефірі на екранах своїх телевізорів, оскільки вона горить під російськими ракетними та бомбовими обстрілами. Ми хотіли показати світові прекрасну, мирну та приголомшливу Україну, яку ми так любимо й захищаємо щомиті. Це та Україна, яку ми матимемо після нашої перемоги", – прокоментували нову музичну роботу у команді Святослава Вакарчука.
Слухати пісню Святослав Вакарчук – UA So Beautiful:
Більшість фото та відеоматеріали, які використали для створення цього кліпу, – це матеріали з особистих архівів українців. Їх спеціально надсилали для створення саме цього відео.
"Ми показуємо світу Україну, яку ми так любимо – красиву, мирну, усміхнену, щасливу, якою вона була, ту, яку ми захищаємо щосекунди і якою вона обов'язково буде після нашої Перемоги", – додали в описі до прем'єри відеокліпу.
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