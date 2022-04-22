Інтерактивна мапа перейменованих вулиць: в Україні створили дерусифіковану карту

Проєкт міських досліджень "ЛУН Місто" відреагував на тенденцію перейменування вулиць в українських містах і їхня команда створила інтерактивну мапу вулиць в Україні з новими назвами. Подивіться, як тепер виглядають карти міст.

В українських містах масово змінюють назви тих вулиць, які названі іменами російських діячів чи асоціюються з росією. З цієї нагоди українці розробили спеціальну мапу, на якій вказані всі ці зміни. Звичайно, що дані будуть оновлювати з новими змінами топонімів.

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Мапа доступна за ЦИМ посиланням.

Відомо, що у Дніпрі, Івано-Франківську, Кременчуці, Мукачеві, Чопі, Дрогобичі, у Донецькій, Одеській, Чернігівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях вже перейменували певні вулиці. У Києві, Львові та інших містах України цей процес вже запущений і ще триває.

До прикладу, в Івано-Франківську нові назви у 25 вулиць, а у Дніпрі змінили назви 30 вулиць. Загалом по Україні змінили свої назви понад 100 вулиць. Більше не буде Московських проспектів, вулиць Абхазьких та провулків Пушкіна. Натомість з'явилися вулиці Чорнобаївські!

У столиці дерусифікували назву бібліотеки, сквер на Теремках та три залізничні станції. Робота над перейменуванням інших локацій триває.

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