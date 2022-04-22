Подякуй волонтерам: в Uklon та Bolt Food з'явилися нові функції

У додатку Uklon відтепер можна вносити благодійні внески на користь пересування волонтерів, а у додатку Bolt Food можете "підвісити" страву для тих, хто займається волонтерством.

Uklon та Bolt Food від початку повномасштабної війни створюють різні благодійні ініціативи на своїх платформах. На цей раз компанії піклуватимуться про тих, хто піклується про наших військових та тримає тил, – волонтерів.

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У додатку Uklon з'явилася можливість робити благодійні внески, які підуть на підтримку проєкту #UklonВолонтер. Ця ініціатива займається тим, що забезпечує пересування військових, лікарів, волонтерів та тих, хто цього потребує.

У додатку Bolt Food з'явилася функція "Подяка волонтеру". Тобто ви можете оплатити будь-яку страву, а її передадуть волонтерам у якості вашої вдячності. Для того, щоб "підвісити" їжу, зайдіть у застосунок, оберіть страву з категорії "Подяка волонтеру". Саме у цих ресторанах-партнерах приготують смачне й доставлять волонтерам.

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