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Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

У Зеленського назвали нового голову партії Слуга народу

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Новий голова партії Слуга народу Дмитро Разумков - фото 1
Новий голова партії Слуга народу Дмитро Разумков / Александр Гончаров / Апостроф

Партія "Слуга народу" визначилась з новим керівництвом на недавніх зборах. Представники Володимира Зеленського обрали на заміну Дмитра Разумкова.

Прес-секретар "Слуги народу" Тетяна Циба розповіла під час конференції у Києві, що партія обрала нового керівника замість Івана Баканова. Чоловіка нещодавно призначили першим секретарем глави СБУ, тому він більше не може очолювати партію.

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Голова партії "Слуга народу" – Дмитро Разумков, керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, керівник діджитал напрямку – Михайло Федорів, – сказала вона.

Наступний з'їзд представників "Слуги народу" запланований вже на 8 червня. Під час заходу планують показати вже список та програму партії, а також всіх кандидатів по мажоритарних округах.

Новий голова партії Слуга народу - Дмитро Разумков - фото 330074

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Джерело: УП
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