У Зеленського назвали нового голову партії Слуга народу

Партія "Слуга народу" визначилась з новим керівництвом на недавніх зборах. Представники Володимира Зеленського обрали на заміну Дмитра Разумкова.

Прес-секретар "Слуги народу" Тетяна Циба розповіла під час конференції у Києві, що партія обрала нового керівника замість Івана Баканова. Чоловіка нещодавно призначили першим секретарем глави СБУ, тому він більше не може очолювати партію.

І ще: Зеленський поцілував Кошового у лисину на Лізі сміху: знову розлютив українців

Голова партії "Слуга народу" – Дмитро Разумков, керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, керівник діджитал напрямку – Михайло Федорів, – сказала вона.

Наступний з'їзд представників "Слуги народу" запланований вже на 8 червня. Під час заходу планують показати вже список та програму партії, а також всіх кандидатів по мажоритарних округах.

Читайте також: Олександр Данилюк – новий секретар РНБО: біографія та фото