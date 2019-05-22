Олександр Данилюк – новий секретар РНБО: біографія та фото

Чинний Президент України за кілька днів підписав низку указів. Зокрема, він призначив колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони. Розповідаємо вам, хто він і чому саме його призначив Володимир Зеленський.

Олександр Данилюк – біографія секретаря Ради національної безпеки і оборони

Народився : 22 липня 1975 року

: 22 липня 1975 року Місто : Григоріополь, Молдавська РСР

: Григоріополь, Молдавська РСР Освіта : Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Київський інститут інвестиційного менеджменту, Бізнес-школа (MBA) Індіанського університету

: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Київський інститут інвестиційного менеджменту, Бізнес-школа (MBA) Індіанського університету Професія: інвестиційний менеджер

І ще: Андрій Богдан - новий голова Адміністрації Президента: біографія і фото

Навчався майбутній секретар РНБО Олександр Данилюк у фізико-математичному класі у київській школі №15. Згодом він закінчив Київський інститут інвестиційного менеджменту, Національний технічний університет (КПІ) за фахом інженер-електрик, а також Бізнес школу (MBA) Індіанського університету (США).

Цікаво: Олександр Данилюк володіє п'ятьма мовами: українською, російською, англійською, іспанською та французькою.

Олександр Данилюк володіє п'ятьма мовами

Кар'єра Олександра Данилюка

Свій шлях він почав у 1995 році. Тоді він став брокером у українській компанії ТЕКТ. Згодом став керівником департаменту з інвестиційного банкінгу в "Альфа Капітал", а також молодшим інвестиційним менеджером в американському фонді Western NIS Enterprise Fund.

Олександр Данилюк протягом трьох років працював над проектами компанії "McKinsey & Company" у Лондоні та Москві, а також протягом 4 років очолював один з Інвестиційних фондів Лондона – Rurik Investment.

Державна служба

Кар'єру у державній службі секретар РНБО розпочав у 2005 році, коли став економічним радником прем'єр-міністра Юрія Єханурова. Зауважимо, що він займався приватизацією Криворіжсталі, питаннями енергетики тощо.

Тодішній Президент України Віктор Янукович призначив Данилюка своїм позаштатним радником, а з вересня 2010 року він очолював Координаційний центр з впровадження економічних реформ.

Старт державної служби Данилюка припав на 2005 рік

З 17 липня 2014 року Олександр Данилюк – постійний представник Президента України в Кабінеті Міністрів.

З вересня 2015 року – Заступник Глави Адміністрації Президента України.

Олександр Данилюк активно брав участь у підтримці антикорупційних реформ. Зокрема, у розробці законопроекту про Національне антикорупційне бюро, запуск Національної агенції з питань запобігання корупції та впровадження електронних декларацій.

14 квітня 2016 року Верховна Рада України призначила новий склад Кабінету Міністрів України (мова про уряд Володимира Гройсмана), у складі якого Олександр Данилюк обійняв посаду міністра фінансів України.

Цікаво: що за його терміну реалізували націоналізацію ПриватБанку.

11 серпня 2016 року він заявив, що усіляко підтримує ідею скасування стипендії для більшості студентів і виділяти її лише як соціальну підтримку малозабезпеченим верствам населення, зокрема дітям з інвалідністю, а також академічні стипендії, які отримуватиме обмежена кількість студентів.

7 червня 2018 року Верховна Рада звільнила його з посади. Перед цим відбувся конфлікт з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Причиною цього стало реформування Державної фіскальної служби.

Роль Олександра Данилюка у команді Зеленського

Про те, що Данилюк став частиною команди Володимира Зеленського стало відомо напередодні виборів. Про це сам чинний президент заявив у ефірі шоу "Право на владу", коли представляв свою команду.

За що відповідає Олександр Данилюк: міжнародні відносини, фінанси, економіку та банківську політику.

Зовнішній курс України визначений українцями вже 5 років тому. І це курс в єдину Європу. І ми дуже дорого заплатили за цей вибір, – сказав Данилюк.

Також він зазначив, що саме сильна Україна стане невід'ємною частиною європейського проекту.

Взаємодія з нашими партнерами буде будуватися, виходячи, перше, з чіткого розуміння національних інтересів, а також унікальних можливостей України. Саме ми повинні формувати порядок денний. А не вбудовуватися в чужий. Друге, це побудова довірчих відносин. Переговори будуть вести чесні люди. Які представляють Україну змін, а не корумповані чиновники, які представляють власне корупційні інтереси і часто прикриваються війною. Тоді і відношення до наших міжнародних партнерів буде відповідне, – сказав Данилюк.

Крім того, Олександр Данилюк наголосив на тому, що його команда планує активізувати роботу в нормандському форматі, а фокус буде спрямований на гуманітарні аспекти та на питання людської безпеки.

Данилюк долучився до команди Володимира Зеленського

"Відносини з великою сімкою – є пріоритетними. але, звичайно, ми будемо будувати відносини з іншими країнами, якщо це буде взаємовигідно", – заявив Данилюк.

Про те, що Олександра Данилюка призначили секретарем РНБО повідомив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка.

"Це питання вже вирішено. Указ уже підписано", – наголосив він.

Читайте також: Укази Зеленського: керівник Слуги народу став заступником глави СБУ