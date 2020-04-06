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У юності і зараз: Фото Енн Хетевей розбурхало мережу

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Енн Хетевей зовсім не змінюється! - фото 1
Енн Хетевей зовсім не змінюється! / instagram.com/annehathaway

Знімки відомої американської акторки Енн Хетевей підкорюють інтернет, а все через те, що красуня стала ще вродливішою за 18 років! Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Sofargonept2 поділився красивим колажем зі світлин акторки Енн Хетевей. За короткий час допис піднявся у тренди, зібравши понад 53 тисячі переглядів та понад тисячу коментарів. На кадрах можна побачити 18-річну та 36-річну Енн, яка майже не змінилась!

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Коментатори зізнаються, що не можуть повірити у те, що минуло стільки років зі стрічки "Щоденник принцеси", яка й принесла Хетевей шалену популярність. Ось так голлівудські зірки можуть виглядати розкішно і без пластики!

Anne Hathaway at 18 and 36 years old. from r/pics

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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