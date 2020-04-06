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Ірина Білик відзначає 50-річчя: українські пісні зірки, за які ми її полюбили
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6 квітня Ірина Білик святкує ювілей – 50 років! З цієї нагоду підготували добірку її найкращих україномовних пісень, які люблять та наспівують досі.
Ірина Білик святкує 50-річний ювілей, з яких 32 роки – це творча кар'єра співачки, яку вона розпочала у 18. Проте займатися музикою Іра почала ще в 1976 році, коли їй було лише 6 років. Згадаймо, якою була Ірина Білик та які її українські пісні запам'яталися найбільше.
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Божевiльна (1994)
Один із перших хітів Білик, який знали напам'ять усі шанувальники української музики.
Ти – мій! (1995)
У 1995 році співачка вирушає у перший в історії української поп-музики концертний тур "Нова". У рамках цього туру відбулося перше велике сольне шоу Ірини Білик на 3600 глядачів. Того року Ірина стала найпомітнішою артисткою в сучасній українській музиці.
Дай руку мені (1996)
У 1996 році Ірина Білик отримала звання Заслуженої артистки України.
Так просто (1996)
У 1997 році співачка вирушила у найграндіозніший концертний тур в історії українського шоу-бізнесу. Це був всеукраїнський концертний тур "Так просто" – 38 концертів у 25 найбільших містах України.
Одинокая (1997)
У 1998 році до десятиріччя творчої кар'єри Ірина Білик видала альбом "Найкраще: 1988-1998" та влаштувала концерт, який визнали подією у культурному житті країни.
Бандуристе, орле сизий (2003)
У 2003 році співачка записала новий альбом та розпочала всеукраїнського туру "Білик. Країна". Усі концерти зібрали повний аншлаг.
Скрябін та Ірина Білик – Мовчати (2003)
Проникливий дует Кузьми разом з Іриною став класикою укрмузики, тож цей трек активно переспівують і досі на різних вокальних шоу.
ТіК та Ірина Білик – Не цілуй (2014)
У 2011 році Ірина Білик стала "Найкращою співачкою двадцятиріччя" за версією YUNA, а через два роки співачка з гуртом "ТІК" вирушила у всеукраїнський тур "Найкращі українські хіти".
Не питай (2017)
У 2018 співачка вирушила у всеукраїнський тур "Без гриму. Найкраще. Про кохання" – 37 концертів в 35 містах України.
Не ховай очей (2018)
Цю пісню Ірина Білик випустила 17 травня до дня боротьби з гомофобією та трансфобією на підтримку ЛГБТ-спільноти.
З новим роком, Україно! (2018)
До новорічних свят Ірина Білик подарувала всій країні новорічну пісню.
А я пливу
Крайній живий виступ Ірини Білик на концерті у Львові:
А яка пісня Ірини Білик подобається вам найбільше?
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