Стало відомо про таємний роман Дженніфер Еністон з колегою по Друзях

Один з друзів Девіда Швіммера, колеги Дженніфер Еністон за культовим серіалом Друзі, розкрив секрет, щодо якого актрисі вдавалося тримати в невіданні навіть найкращу подругу Кортні Кокс.

Як розповів інсайдер, Еністон, виявляється, зустрічалася зі Швіммером! Причому це був аж ніяк не швидкоплинний роман, їх зв'язок тривав, з перервами, аж чотири роки. І тільки коли Еністон зустріла Бреда Пітта, вона кинула Швіммера.

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Ця лав-сторі Дженніфер і Девіда, як розповів інсайдер, розгорнулася, коли серіал Друзі ще тільки починав набирати популярність. І обидва як Еністон, так і Швіммер боялися, що їх зв'язок може коштувати їм роботи. Адже керівництво студії геть не схвалювало романів між акторами, вважаючи, що це заважає чіткості і стабільності роботи.

Коли ж Джен вирішила розлучитися зі Швіммером через Пітта, за якого пізніше вона вийшла заміж, актриса, за твердженням приятеля актора абсолютно розбила його серце. Адже Девід був шалено закоханий в Дженніфер і ніяк не очікував такого повороту подій. Втім, з того часу всі пристрасті давно вляглися, і Еністон зі Швіммером стали просто хорошими друзями.

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