У Японії знову пройшли перегони для офісних працівників: епічне відео

Японські офісні і не тільки працівники вміють розважатися, адже щороку проводять справжні суворі перегони. Таке під силу далеко не кожному!

У місті Ханю поблизу Токіо вже десятий рік поспіль проходять перегони Ісу Гра-Прі, у рамках яких чимало людей намагаються перегнати один одного на офісних стільцях на колесиках. Якщо вам здається, що це нагадує дитячу забавку, то не все так просто.

І ще: У Мексиці затопило торговий центр під саундтрек Титаніка: епічне відео

Кожна команда має трьох учасників, які зі стільцями та захисним екіпіруванням змагаються з суперниками у перегонах, намагаючись обігнати всіх спиною вперед. Звісно ж, знаходяться і ті, хто вирішують їхати передом, однак давні гравці знають, що це не така вже й переможна тактика. Тривають найвеселіші перегони для офісних працівників близько двох годин, збираючи людей з різних міст.

Цьогоріч знову перемогла команда з Токіо, яка отримала 90 кілограмів рису, тобто кожен учасник повернувся додому з 30-кілограмовим мішком крупи.

Читайте також: Кур'єр намагався пробратися в Букінгемський палац і вручити піцу Єлизаветі II