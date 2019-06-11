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У Японії знову пройшли перегони для офісних працівників: епічне відео

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Перегони на стільцях в Японії - фото 1
Перегони на стільцях в Японії / The Japan Times

Японські офісні і не тільки працівники вміють розважатися, адже щороку проводять справжні суворі перегони. Таке під силу далеко не кожному!

У місті Ханю поблизу Токіо вже десятий рік поспіль проходять перегони Ісу Гра-Прі, у рамках яких чимало людей намагаються перегнати один одного на офісних стільцях на колесиках. Якщо вам здається, що це нагадує дитячу забавку, то не все так просто.

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Кожна команда має трьох учасників, які зі стільцями та захисним екіпіруванням змагаються з суперниками у перегонах, намагаючись обігнати всіх спиною вперед. Звісно ж, знаходяться і ті, хто вирішують їхати передом, однак давні гравці знають, що це не така вже й переможна тактика. Тривають найвеселіші перегони для офісних працівників близько двох годин, збираючи людей з різних міст.

Цьогоріч знову перемогла команда з Токіо, яка отримала 90 кілограмів рису, тобто кожен учасник повернувся додому з 30-кілограмовим мішком крупи.

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Джерело: tsn.ua
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