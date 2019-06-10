Кур'єр намагався пробратися в Букінгемський палац і вручити піцу Єлизаветі II

У Букінгемський палац намагався прорватися кур'єр міжнародної мережі ресторанів Domino's Pizza. Але замовлення піци виявилося розіграшем.

Кур'єр розповів, що йому надійшло замовлення з королівського палацу від клієнтки, яка назвалася Єлизаветою. Відзначається, на прохідній працівника піцерії затримала стурбована охорона.

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Кур'єр став жертвою розіграшу

Один з озброєних охоронців подзвонив в диспетчерську і уточнив, чи не замовляла королева Єлизавета II чотири великих піци на загальну суму у 46 фунтів стерлінгів.

Після цього кур'єру повідомили, що він став жертвою розіграшу. "Бідолаха виглядав дуже збентеженим і просто поїхав", – йдеться в повідомленні.

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