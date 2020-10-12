Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Чому ви нічого не встигаєте і що з цим робити

  • 23
Як все встигати - фото 1
Як все встигати / bhub

Ви теж нічого не встигаєте? Можливо, саме час ознайомитися з практичними рекомендаціями для тих, хто втомився програвати в нерівних сутичках з часом...

У добі 24 години – і більше не буде. Не дивно, що близько сорока років тому з'явилися фахівці, які задумалися над тим, як ефективно використовувати ті години і хвилини, які у нас є.

Це цікаво: Альпака знайшла роботу в офісі: в чому полягають її службові обов'язки

  1. Для початку складіть розпорядок дня. Те, що в дитинстві мами змушують нас робити. Візьміть білий аркуш А4 і пропишіть по днях тижня, о котрій ви прокидаєтеся, о котрій лягайте спати, і який час витрачаєте на виконання завдань.
  2. Заведіть щоденник. Прописуйте по пунктах, що маєте зробити за день. Нехай це будуть дурні і незначні завдання. Записуйте все.
  3. Прокидайтеся і лягайте кожен день в один час. Продовжити солодкий сон можете на вихідних, тоді і виспіться.
  4. Виконуйте все, що пов'язано з розумовим навантаженням, зранку. Наприклад, можете зробити завдання на наступний день.
  5. Приділяйте, знову ж таки, зранку, 15-20 хвилин спорту. Це надає заряд бадьорості та енергії, завдяки чому ви не втомитеся до середини дня, а протримається хоча б до вечора.
  6. Виділяйте собі один вихідний день і не робіть нічого. Краще максимально навантажити себе у будні, але вихідний проведіть з друзями, полежте на дивані або сходіть в кіно.
  7. Пам'ятайте, що безсоння і величезна кількість завдань, що треба зробити, не переслідуватимуть вас постійно. Коли-небудь ви будете спати довше, а втомлюватися менше.
Чому ви нічого не встигаєте і що з цим робити - фото 429963

І ще: У Женеві встановили найвищу мінімальну зарплату у світі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: спокуслива Аліса Шмідт, яка є найсексуальнішою спортсменкою планети (18+)
  • 04 жовтня, 21:45
  • 1334
Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
  • 04 жовтня, 19:49
  • 203
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 30943
Загрузка...
Новини