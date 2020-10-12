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Чому ви нічого не встигаєте і що з цим робити
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Ви теж нічого не встигаєте? Можливо, саме час ознайомитися з практичними рекомендаціями для тих, хто втомився програвати в нерівних сутичках з часом...
У добі 24 години – і більше не буде. Не дивно, що близько сорока років тому з'явилися фахівці, які задумалися над тим, як ефективно використовувати ті години і хвилини, які у нас є.
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- Для початку складіть розпорядок дня. Те, що в дитинстві мами змушують нас робити. Візьміть білий аркуш А4 і пропишіть по днях тижня, о котрій ви прокидаєтеся, о котрій лягайте спати, і який час витрачаєте на виконання завдань.
- Заведіть щоденник. Прописуйте по пунктах, що маєте зробити за день. Нехай це будуть дурні і незначні завдання. Записуйте все.
- Прокидайтеся і лягайте кожен день в один час. Продовжити солодкий сон можете на вихідних, тоді і виспіться.
- Виконуйте все, що пов'язано з розумовим навантаженням, зранку. Наприклад, можете зробити завдання на наступний день.
- Приділяйте, знову ж таки, зранку, 15-20 хвилин спорту. Це надає заряд бадьорості та енергії, завдяки чому ви не втомитеся до середини дня, а протримається хоча б до вечора.
- Виділяйте собі один вихідний день і не робіть нічого. Краще максимально навантажити себе у будні, але вихідний проведіть з друзями, полежте на дивані або сходіть в кіно.
- Пам'ятайте, що безсоння і величезна кількість завдань, що треба зробити, не переслідуватимуть вас постійно. Коли-небудь ви будете спати довше, а втомлюватися менше.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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