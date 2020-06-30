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У яких продуктах варто шукати залізо

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Їжа - фото 1
Їжа / tuasaude

Залізо є дуже важливим мінералом для організму. Воно необхідне для утворення еритроцитів – клітин, які відповідають за транспортування кисню в крові.

Дефіцит заліза може викликати слабкість, втому і блідість – типові симптоми анемії. Вживання продуктів, багатих на залізо (червоне м'ясо, яловича печінка і ячмінного хліба), допоможе відновити необхідну кількість цього мінералу в організмі.

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Крім того, така їжа має бути в раціоні вагітних жінок, дітей і людей похилого віку, бо ці групи мають вищу потребу в залізі.

Кількість заліза, присутнього в їжі тваринного походження на 100 г:

  • Тушковані морепродукти 22 мг
  • Варена куряча печінка 8,5 мг
  • Смажена яловича печінка 5,8 мг
  • Курячий яєчний жовток 5,5 мг
  • Смажений свіжий тунець 2,3 мг
  • Консервований тунець 1,3 мг

Залізо, яке надходить з харчових джерел тваринного походження, поглинається на 20-30% на кишковому рівні.

У яких продуктах варто шукати залізо - фото 413114

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Джерело: tuasaude
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