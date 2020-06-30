У яких продуктах варто шукати залізо

Залізо є дуже важливим мінералом для організму. Воно необхідне для утворення еритроцитів – клітин, які відповідають за транспортування кисню в крові.

Дефіцит заліза може викликати слабкість, втому і блідість – типові симптоми анемії. Вживання продуктів, багатих на залізо (червоне м'ясо, яловича печінка і ячмінного хліба), допоможе відновити необхідну кількість цього мінералу в організмі.

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Крім того, така їжа має бути в раціоні вагітних жінок, дітей і людей похилого віку, бо ці групи мають вищу потребу в залізі.

Кількість заліза, присутнього в їжі тваринного походження на 100 г:

Тушковані морепродукти 22 мг

Варена куряча печінка 8,5 мг

Смажена яловича печінка 5,8 мг

Курячий яєчний жовток 5,5 мг

Смажений свіжий тунець 2,3 мг

Консервований тунець 1,3 мг

Залізо, яке надходить з харчових джерел тваринного походження, поглинається на 20-30% на кишковому рівні.

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