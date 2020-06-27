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Названі цілющі властивості чорного перцю

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Перець - фото 1
Перець / myseldon

Для більшості людей чорний перець – популярна спеція, яка робить смак їжі гострішим і більш насиченим. Однак це не єдиний його плюс.

Травлення

Свіжий чорний перець містить соляну кислоту, яка допомагає травленню. Додатково вона має ефект на кишечник, знижуючи ризик шлунково-кишкових розладів.

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Запори

Людям, що страждають від запору, варто додавати до їжі чорний перець. Регулярне його споживання допомагає з вирішенням проблеми.

Зайва вага

Чорний перець допомагає схуднути. Його можна додавати до зеленого чаю два-три рази на день. Велика кількість фітонутрієнтів, присутніх в складі, сприяє скороченню жиру в організмі.

Названі цілющі властивості чорного перцю - фото 412620

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Джерело: myseldon
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