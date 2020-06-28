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5 помилок, які заважають схуднути

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5 помилок, які заважають схуднути - фото 1

Тема схуднення є доволі популярною у будь-яку пору року, але в бажанні позбутись зайвої ваги люди часто роблять однакові помилки. Тому розповідаємо, що не варто робити, щоб схуднути.

  • Дієти. Поширені дієти, приміром, кефірні, гречані чи кето – це лише удар по нормальній роботі організму, через які уповільнюється метаболізм, починають зриви, переїдання та проблеми зі здоров'ям.

І ще: Який продукт додати в раціон, щоб схуднути і продовжити життя

  • Повне виключення певних продуктів. Приміром, молочної продукції, глютену чи жирів. Таке рішення може прийматись лише за рекомендаціями лікарів, адже в іншому випадку це погіршить самопочуття та може викликати розлади харчової поведінки.
  • Очікування миттєвих результатів. Не варто засмучуватись, коли за 2 тижні зміни раціону на вагах немає очікуваного зменшення. Через це люди часто вирішують заїсти такий стрес.
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  • Від крайнощів до крайнощів. Від голодування до переїдання чи від надмірних тренувань у спортзалі до нічних перекусів – це не нормально для організму. Тому не варто картати себе за шматок шоколадки та бігти зганяти калорії. Краще уникати крайнощів.
  • Низька самооцінка. Будь-який позитивний результат має винагороджуватись, тому треба завжди хвалити себе за роботу над собою.
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Джерело: newsyou
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