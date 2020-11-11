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Німецькі фахівці назвали найнадійніші і ненадійні автомобілі
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Асоціація технічного нагляду Німеччини (TUV) – опублікувала свій традиційний звіт про надійність автомобілів. До нього увійшли машини, які ламаються рідше і частіше за інші, при цьому традиційно рейтинг був поділений за віком старих авто.
Відзначається, що список машин був складений на основі перевірки 8,8 мільйона автомобілів, які здійснювалися в період липня 2019 року по червень 2020 року.
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Авто віком до 3 років
Надійні: Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz B, Opel Insignia, Porsche 911, Mercedes-Benz SLC, Audi Q2, Hyundai i30, Mercedes-Benz A, Mazda CX-3, Mercedes-Benz C.
Ненадійні: Dacia Duster, Dacia Lodgy, Fiat Punto, Ford Galaxy, Dacia Logan, Dacia Dokker, Renault Kangoo, Ford S-Max, Ford Mondeo, Citroën C4 Cactus.
Авто віком до 5 років
Надійні: Porsche 911, Opel Karl, Porsche Macan, Mercedes-Benz GLE, Mercedes-Benz SLC, VW Golf Sportsvan, Mazda 2, Mercedes-Benz B, Audi Q5, Mercedes-Benz A, Mercedes-Benz GLK.
Ненадійні: VW Sharan, VW Passat CC, Dacia Logan, Dacia Lodgy, Seat Alhambra, Dacia Dokker, Dacia Duster, Ford Ka, Dacia Sandero, Renault Kangoo.
Авто віком до 7 років
Надійні: Porsche 911, Audi TT, Mercedes-Benz B, Toyota Auris, VW Touareg, Mercedes-Benz A, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz SLK, Audi A3, Audi Q5.
Ненадійні: Dacia Logan, Renault Kangoo, Dacia Lodgy, VW Passat CC, VW Sharan, Fiat Punto, Dacia Duster, VW Passat, Ford Galaxy, Seat Alhambra.
Авто віком до 9 років
Надійні: Porsche 911, Mercedes-Benz SLK, Audi TT, Mitsubishi ASX, Audi Q5, BMW X1, Audi A6 / A7, Mercedes-Benz GLK, VW Golf Plus, VW Touareg.
Ненадійні: Dacia Logan, Renault Kangoo, Dacia Sandero, Renault Twingo, Fiat Panda, Kia Picanto, Renault Clio, Fiat Punto, Ford Galaxy, VW Passat CC.
Авто віком до 11 років
Надійні: Porsche 911, Audi TT, Honda Jazz, BMW X1, VW Golf Plus, Mercedes-Benz E Coupe, VW Golf (6), Audi Q5, Mercedes-Benz GLK, Ford Fusion.
Ненадійні: Renault Kangoo, Dacia Logan, Hyundai Tucson, Mazda 5, Nissan Qashqai, Citroën C4, Renault Twingo, Peugeot 207, VW Fox, Ford Galaxy.
Експерти підкреслили, що в порівнянні з минулорічним дослідженням у автомобілів зменшилася частка серйозних дефектів, проте збільшується коефіцієнт іржі. А ось у 1,75 млн авто виявилися небезпечні недоліки, через які вони не змогли пройти техогляд.
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