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ТОП-10 найкращих б/у авто за ціною до 5 тисяч доларів

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Ford Fiesta - фото 1
Ford Fiesta / agts

5 тисяч доларів цілком вистачить, щоб купити надійний автомобіль, який прослужить вам ще як мінімум 5 років.

Купівля автомобіля – серйозний захід. Так, в Україні не обов'язково збирати кілька років, щоб потім купити базовий Logan з салону. Якщо у вас є хоча б 5000 доларів, то цілком реально знайти непогані автомобілі.

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Список найнадійніших авто за ціною до 5 тисяч доларів:

  • Ford Fiesta (рік випуску від 2002 до 2008);
  • Hyundai Accent (рік випуску від 2006 до 2009);
  • Nissan Almera Classic (рік випуску 2002-2012);
  • Citroen C4 (рік випуску 2004-2010);
  • Nissan Note (рік випуску 2005-2013);
  • Volkswagen Golf Plus (рік випуску 2004 - 2008);
  • Toyota Yaris (рік випуску 2006-2011);
  • Toyota Corolla (рік випуску 2001-2007);
  • Toyota Avensis (рік випуску 2003 - 2007);
  • Mitsubishi Colt (2004 - 2012);
  • Mercedes A-Klasse (рік випуску 2004 - 2007);
  • Mazda 3 (рік випуску 2003-2007);
  • Mazda 2 (рік випуску 2003-2009).
Hyundai Accent - фото 434406
Hyundai Accent
Nissan Almera Classic - фото 434407
Nissan Almera Classic
Citroen C4 - фото 434409
Citroen C4

Що ж стосується напівспортивних б/у авто за ціною до 5 тисяч доларів, то тут, на думку експертів, найкращим вибором стануть Peugeot 206 або Renault Clio RS з 2-літровими моторами. Також варто звернути увагу на Honda Civic: у неї невелика вага і мотор 1,6 на 160 сил, але зі своїм завданням автомобіль справляється.

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Джерело: apostrophe
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