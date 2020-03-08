У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото

Архітектори створили круте помешкання у прибережному в'єтнамському місті для жінки, яка обожнює ромашки. Чому це так важливо? Бо сучасний будинок отримав чимало квіткових деталей, які роблять його особливим. Зацініть!

Архітектурна студія IZ Architects втілила у реальність проєкт Daisy House для молодої в'єтнамки, яка усією душею любить ромашки. Саме ці квіти стали натхненням для двоповерхового будинку в місті Дананг у центральній частині В'єтнаму.

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Загальна площа будівлі складає 60 метрів квадратних і складається з блоків з різними формами стін та вікон. Всі кімнати з'єднуються терасами та створюють відчуття максимально відкритого простору. До того ж, всередині чимало рослин і дизайн поєднує культуру країни з сучасними технологіями. А ромашки стали частинкою інтер'єру, адже різноманітні зображення цих квітів можна побачити у віконних рамах.

Всі фото: NguyenCuong

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