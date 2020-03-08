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У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото

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Будинок для шанувальниці ромашок - фото 1
Будинок для шанувальниці ромашок / NguyenCuong

Архітектори створили круте помешкання у прибережному в'єтнамському місті для жінки, яка обожнює ромашки. Чому це так важливо? Бо сучасний будинок отримав чимало квіткових деталей, які роблять його особливим. Зацініть!

Архітектурна студія IZ Architects втілила у реальність проєкт Daisy House для молодої в'єтнамки, яка усією душею любить ромашки. Саме ці квіти стали натхненням для двоповерхового будинку в місті Дананг у центральній частині В'єтнаму.

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Загальна площа будівлі складає 60 метрів квадратних і складається з блоків з різними формами стін та вікон. Всі кімнати з'єднуються терасами та створюють відчуття максимально відкритого простору. До того ж, всередині чимало рослин і дизайн поєднує культуру країни з сучасними технологіями. А ромашки стали частинкою інтер'єру, адже різноманітні зображення цих квітів можна побачити у віконних рамах.

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390832

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390833

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390834

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390835

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390836

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390838

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390837

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390839

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390840

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390841

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390843

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390842

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390844

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390845

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390846

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390847

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390848

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390849

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390850

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390851

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390852

У В'єтнамі звели сучасний дім для любительки ромашок: ефектні фото - фото 390853

Всі фото: NguyenCuong

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Джерело: coolhouses
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