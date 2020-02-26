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Євробачення

Їдальня у дорогому будинку збентежила мережу: фотофакт

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Дивна їдальня - фото 1
Дивна їдальня

Користувачі не можуть зрозуміти, чому у будинку для багатіїв така незручна їдальня, а дехто й досі вважає це оптичною ілюзією. Як багато питань і мало відповідей.

Американська журналістка Кейт Вагнер веде блог, у якому критикує дорогі помешкання, у яких дизайн викликає змішані емоції. У США це навіть має термін McManshions – серійне житло, яке створюють не надто якісно, але з ілюзією "багатого життя".

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Нещодавно на своєму Twitter-акаунті Кейт показала фото їдальні одного з таких будинків, яке стало вірусним. А все через стільці у невагомості.

"Окей, ви просто повинні побачити цей знімок з техаського дому, який мені надіслали під час прямої трансляції. Ви просто не готові до цього", – відзначила журналістка під фото.

І справді, 26 (як порахували коментатори) стільців, які просто висять у повітрі, не викликали довіри. Однак уважні користувачі помітили металеві труби, до яких кріпляться стільці. І хоч оптичну ілюзію було зруйновано, але їхня зручність все одно залишилась під питанням. Як і загальний вигляд їдальні.

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Джерело: medialeaks
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