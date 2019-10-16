У Volvo розповіли, як боротимуться зі зміною клімату

Компанія Volvo анонсувала нову програму боротьби зі зміною клімату. В рамках прийнятої стратегії розвитку вуглецевий слід від виробництва до закінчення життєвого циклу кожного автомобіля знизиться на 40%. Досягти цього шведський виробник має намір протягом п'яти років.

Головний пункт нової кліматичної стратегії – збільшення продажів електромобілів. Щоб вийди на цільові показники викидів вуглекислого газу, до 50% річного обсягу реалізації до 2025 року повинні скласти машини на акумуляторах (у 2018 році Volvo продала 642 253 автомобілів). Їх об'єднають у сімейство Recharge, первістком якого стане кросовер Volvo XC40. Утім, під цим суббрендом випускатимуть не лише чисті електрокари, а й гібриди.

І ще: Три головних правила безпечного водіння, яких дотримуються водії зі стажем

Крім переходу до масового випуску батарейних моделей, Volvo розраховує знизити викиди діоксиду вуглецю від виробничо-збутових операцій, довести частку переробленого пластику в автомобілях до 25%, а також на чверть скоротити вуглецевий слід від усієї діяльності у цілому. Це, за словами керівництва шведської марки, дозволить знизити обсяг шкідливих викидів на кожний автомобіль на 50%.

Volvo планує повністю перейти на електромобілі та гібриди

Мету перейти на CO₂-нейтральне виробництво поставив перед собою навіть Daimler. Відбудеться це вже до 2022 року. До цього часу всі заводи концерну отримуватимуть електроенергію з відновлюваних джерел – гідроелектростанцій і вітрогенераторів. За таким принципом вже працюють заводи у французькому Амбаху та польському Дворі.

Читайте також: Hyundai змусив олімпійську чемпіонку дихати вихлопними газами, і ось чому