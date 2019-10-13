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Hyundai змусив олімпійську чемпіонку дихати вихлопними газами, і ось чому

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Hyundai Nexo майже не забруднює довкілля вихлопами - фото 1
Hyundai Nexo майже не забруднює довкілля вихлопами

Компанія Hyundai незвичайним чином продемонструвала екологічність позашляховика на паливних елементах. До випускної системі кросовера Nexo приєднали замкнуту прозору сферу, в якій провела кардіотренування іспанська плавчиня Мірея Бельмонте Гарсіа.

Поки Hyundai Nexo працював на холостому ходу, спортсменка вправлялася на біговій доріжці.

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Здоров'ю олімпійської чемпіонки 2016 року нічого не загрожувало: силова установка Nexo виробляє неотруйні гази, а пари води. Спеціальний очищувач повітря кросовера Hyundai здатний видаляти до 99,9% шкідливих домішок, тобто Бельмонте дихала навіть чистішим повітрям в імпровізованій сфері, ніж у звичайному житті.

Мірея Бельмонте – амбасадор Hyundai в Іспанії. Спортсменка взяла участь в акції, присвяченій дебюту водневого кросовера Nexo на іспанському ринку.

Компанія Hyundai підкреслює, що експеримент з водневим автомобілем проводився під наглядом контролюючих органів Іспанії та медиків. Фахівці корейської фірми не рекомендують повторювати подібний трюк в домашніх умовах.

Двигун Hyundai Nexo видає 154 кінських сили і 395 Нм крутного моменту. Автономність водневої моделі досягає 600 кілометрів, а заправка автомобіля на спеціальній станції займає кілька хвилин.

Кросовер з силовою установкою на паливних елементах надійшов у продаж у США, Великобританії, Австралії та Південної Кореї торік. Ціна моделі на американському ринку стартує з 58 300 доларів.

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Джерело: Motor
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