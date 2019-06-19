У Volkswagen розповіли, коли вийде новий Golf

Поставки Volkswagen Golf восьмого покоління почнуться в кінці 2019 року. Поки ж компанія готується до запуску серійного виробництва моделі.

Про те, що клієнтам доведеться чекати на новий Golf ще півроку, заявив генеральний директор Volkswagen Герберт Дісс на внутрішніх зборах компанії.

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В основі наступного Golf лежить модульна архітектура MQB, а в гамму двигунів, за попередніми даними, увійдуть три- і чотирициліндрові мотори об'ємом від 1,0 і 2,0 літра. Вони поєднуються з механічною шестиступеневою коробкою передач або з семиступеневим преселективним "роботом".

У самій компанії новинку називають "технічним проривом" через велику кількість електронних систем. Це багато в чому і стало причиною декількох перенесень запуску Golf – автовиробникові був потрібен додатковий час, щоб налагодити системи пасивної безпеки, адже ця технологія вимагає у 10 разів більше кодів, ніж більшість сучасних смартфони.

Раніше Volkswagen розсекретив салон восьмого Golf, в якому практично відсутні фізичні кнопки. Оформлення передньої панелі нагадує останній Tiguan: цифрова приладова панель візуально об'єднана з екраном мультимедійної системи.

Екстер'єр перестав був секретом після того, як шпигуни сфотографували хетчбек без камуфляжу під час дорожніх випробувань. Виявилося, що зміни в дизайні носять скоріше еволюційний ніж революційний характер: Golf зберіг колишні пропорції, а модернізація торкнулася лише оптики і радіаторних ґраток.

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