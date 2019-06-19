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Lexus поділився першими фото оновленого GX

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Lexus GX тепер виглядає у дусі нових моделей марки - фото 1
Lexus GX тепер виглядає у дусі нових моделей марки

Позашляховик Lexus GX пережив рестайлінг вперше за п'ять років. Тепер автомобіль більше нагадує інші моделі бренду. Гляньте на те, яким буде новенький Lexus GX.

Головна відмінність від попереднього GX – це нові ґратки радіатора з візерунком, складеним з численних L-подібних елементів, а також модернізована оптика з аналогічним малюнком.

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Крім того, позашляховик вже у "базі" оснастили сучасними системами безпеки Lexus Safety System+ (адаптивний круїз-контроль, система автоматичного управління дальнім світлом і функція розпізнавання дорожніх знаків) і парою додаткових USB-роз'ємів.

Lexus поділився першими фото оновленого GX - фото 335263

Для позашляховика запропонують кілька варіантів оформлення – спортивний Sport Design Package з 19-дюймовими чорними дисками й особливим обвісом, а також позашляхову версію Off-Road Package. Остання включає додатковий захист паливного бака, камери кругового огляду та систему Multi-Terrain Select, яка дозволяє вибрати режим роботи агрегатів у залежності від дорожнього покриття.

Lexus поділився першими фото оновленого GX - фото 335266
Lexus поділився першими фото оновленого GX - фото 335265

Двигун залишився тим самим – "вісімка" об'ємом 4,6 літра і потужністю 301 кінська сила. Він працює у парі з 6-діапазонним "автоматом" і повним приводом з блокуванням диференціалу.

Lexus поділився першими фото оновленого GX - фото 335264
Lexus поділився першими фото оновленого GX - фото 335261
Lexus поділився першими фото оновленого GX - фото 335262

Про ціни на новинку в компанії поки не розповіли.

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Джерело: Motor
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