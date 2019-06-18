Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Французи представили оновлений Renault Zoe: оновлений салон і підвищена автономність

  • 24
Renault Zoe може на одному заряді подолати більшу відстань - фото 1
Renault Zoe може на одному заряді подолати більшу відстань

Компанія Renault представила оновлений електрохетчбек Zoe. Модель отримала новий інтер'єр і доопрацьовану технічну начинку.

Від попередника рестайлінговий автомобіль можна відрізнити по іншому бамперу та світлодіодним фарам, а також новому інтер'єру, де тепер встановлена ​​10-дюймова електронна приладова панель і 9,3-дюймовий екран мультимедійної системи.

І ще: Безпілотні вантажівки Volvo почали перевозити вантажі

Змінився блок клімат-контролю, з'явився важіль коробки, який не фіксується, кнопка замість важеля ручника й оздоблення салону синтетичною тканиною, зробленої з переробленої сировини.

Французи представили оновлений Renault Zoe: оновлений салон і підвищена автономність - фото 335220
Французи представили оновлений Renault Zoe: оновлений салон і підвищена автономність - фото 335214

Хетчбек пропонується зі 108- і 135-сильними електромоторами, а також літій-іонним акумулятором місткістю 52 кіловат-години (раніше 41 кіловат-годину). З нуля до "сотні" машина може прискорюватися менш ніж за 10 секунд. Максимальна швидкість – 140 кілометрів на годину.

Запас ходу збільшився з 317 до 390 кілометрів по циклу WLTP. Повністю батареї можна зарядити за 9 годин 25 хвилин. Години зарядки вистачить, щоб проїхати 126 кілометрів. Півгодини "заправки" на 50-кіловатній станції забезпечать запас ходу приблизно на 150 кілометрів.

Французи представили оновлений Renault Zoe: оновлений салон і підвищена автономність - фото 335218
Французи представили оновлений Renault Zoe: оновлений салон і підвищена автономність - фото 335216
Французи представили оновлений Renault Zoe: оновлений салон і підвищена автономність - фото 335219
Французи представили оновлений Renault Zoe: оновлений салон і підвищена автономність - фото 335215

Також Renault Zoe отримав новий режим рекуперації кінетичної енергії, який дозволяє не користуватися звичайними гальмами для уповільнення. Така ж система встановлена ​​на новому Nissan Leaf.

Французи представили оновлений Renault Zoe: оновлений салон і підвищена автономність - фото 335217

Європейські продажі новинки почнуться восени. Ціни поки не повідомляються. Дорестайлінговий автомобіль коштує від 23,2 тисячі євро.

Читайте також: Позашляховий Lamborghini Huracan Sterrato стане серійним автомобілем

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас
  • 16 червня, 12:15
  • 456
Сексуальна кохана Кріштіану Роналду та гола Настя Каменських розбурхали мережу (18+)
  • 16 червня, 21:23
  • 499
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1545413
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології