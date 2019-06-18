Французи представили оновлений Renault Zoe: оновлений салон і підвищена автономність

Renault Zoe може на одному заряді подолати більшу відстань

Компанія Renault представила оновлений електрохетчбек Zoe. Модель отримала новий інтер'єр і доопрацьовану технічну начинку.

Від попередника рестайлінговий автомобіль можна відрізнити по іншому бамперу та світлодіодним фарам, а також новому інтер'єру, де тепер встановлена ​​10-дюймова електронна приладова панель і 9,3-дюймовий екран мультимедійної системи.

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Змінився блок клімат-контролю, з'явився важіль коробки, який не фіксується, кнопка замість важеля ручника й оздоблення салону синтетичною тканиною, зробленої з переробленої сировини.

Хетчбек пропонується зі 108- і 135-сильними електромоторами, а також літій-іонним акумулятором місткістю 52 кіловат-години (раніше 41 кіловат-годину). З нуля до "сотні" машина може прискорюватися менш ніж за 10 секунд. Максимальна швидкість – 140 кілометрів на годину.

Запас ходу збільшився з 317 до 390 кілометрів по циклу WLTP. Повністю батареї можна зарядити за 9 годин 25 хвилин. Години зарядки вистачить, щоб проїхати 126 кілометрів. Півгодини "заправки" на 50-кіловатній станції забезпечать запас ходу приблизно на 150 кілометрів.

Також Renault Zoe отримав новий режим рекуперації кінетичної енергії, який дозволяє не користуватися звичайними гальмами для уповільнення. Така ж система встановлена ​​на новому Nissan Leaf.

Європейські продажі новинки почнуться восени. Ціни поки не повідомляються. Дорестайлінговий автомобіль коштує від 23,2 тисячі євро.

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