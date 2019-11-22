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У Victoria’s Secret скасували гаряче шоу: чому у 2019 красуні не вийдуть на подіум

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Victoria’s Secret Fashion Show 2019 не буде - фото 1
Victoria’s Secret Fashion Show 2019 не буде / instagram.com/victoriassecret

Бренд Victoria’s Secret відмовився проводити своє щорічне шоу, тому відомих моделей з ангельськими крилами у пікантних образах глядачі не побачать. Чому так трапилось – читайте далі.

Батьківська компанія L Brands скасувала шоу Victoria’s Secret Fashion Show 2019, заявивши, що це крок до розвитку посилу бренду. Річ у тому, що у 2018 році шоу мало найнижчий за весь час існування рейтинг.

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"Ми будемо спілкуватись з клієнтами, але нічого подібного за величиною, як показ мод, не буде", – відзначають представники компанії. Вони планують змінити методи маркетингу, щоб залучати більше аудиторії, адже їхні продажі продовжують падати.

Хоч шоу і було справжньою поп-культурною подією, на яку чекати глядачі по всьому світу, однак за останні кілька років втратило свою популярність. До того ж, популяризацію бодіпозитиву не надто добре вплинула на бренд з ідеальними дівчатами, які постійно тримають себе у формі.

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Джерело: fortune.com
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