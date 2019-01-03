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У Венеції введуть новий податок для туристів
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Гроші, які принесуть туристи, підуть на підтримку чистоти та безпеки у місті на воді.
Влада Венеції прийняли закон про введення податку для туристів, котрі приїжджають в місто всього на один день.
Він набуде чинності у липні 2019 року, а сума податку буде варіюватися від 2,5 до 10 євро залежно від сезону.
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Мер Венеції Луїджі Бруньяро заявив про плани ввести новий туристичний податок після того, як тисячі мандрівників наповнили вулиці міста на Великдень у минулому році. І ось тепер закон прийняли офіційно. При цьому плата буде стягуватися з усіх відвідувачів, незалежно від того, залишаються вони на ніч чи ні.
Щорічно до Венеції прибуває близько 600 круїзних лайнерів. Це спричиняє утворення неабияких натовпів людей на вузьких вулицях міста, довгих черг до популярних пам'яток і невдоволення місцевих жителів.
Міська влада сподівається, що новий податок принесе в скарбницю додаткові 50 млн євро на рік. Цього має вистачити на прибирання історичного центру і забезпечення порядку, які наразі здійснюються коштом податків самих венеціанців.
Тим же, хто вирішить залишитися в Венеції на добу або довше, доведеться заплатити ще один податок – стягується готелями і орендодавцями. Він становить від 1 до 5 євро на добу, залежно від класу житла.
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