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У Венеції введуть новий податок для туристів

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Гроші підуть на підтримку порядку у Венеції - фото 1
Гроші підуть на підтримку порядку у Венеції

Гроші, які принесуть туристи, підуть на підтримку чистоти та безпеки у місті на воді.

Влада Венеції прийняли закон про введення податку для туристів, котрі приїжджають в місто всього на один день.

Він набуде чинності у липні 2019 року, а сума податку буде варіюватися від 2,5 до 10 євро залежно від сезону.

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Мер Венеції Луїджі Бруньяро заявив про плани ввести новий туристичний податок після того, як тисячі мандрівників наповнили вулиці міста на Великдень у минулому році. І ось тепер закон прийняли офіційно. При цьому плата буде стягуватися з усіх відвідувачів, незалежно від того, залишаються вони на ніч чи ні.

Відвідувачам Венеції доведеться платити податок - фото 299018
Відвідувачам Венеції доведеться платити податок

Щорічно до Венеції прибуває близько 600 круїзних лайнерів. Це спричиняє утворення неабияких натовпів людей на вузьких вулицях міста, довгих черг до популярних пам'яток і невдоволення місцевих жителів.

Міська влада сподівається, що новий податок принесе в скарбницю додаткові 50 млн євро на рік. Цього має вистачити на прибирання історичного центру і забезпечення порядку, які наразі здійснюються коштом податків самих венеціанців.

Тим же, хто вирішить залишитися в Венеції на добу або довше, доведеться заплатити ще один податок – стягується готелями і орендодавцями. Він становить від 1 до 5 євро на добу, залежно від класу житла.

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Джерело: vokrugsveta
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