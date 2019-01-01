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Юна мексиканка відправила Санті лист на повітряній кулі, і отримала всі подарунки

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Дівчинка отримала омріяні подарунки - фото 1
Дівчинка отримала омріяні подарунки / Duffy London

Зимовим чарівником ненадовго став американець, у двір якого прилетіло послання.

Восьмирічна мексиканка Даямі написала лист Санта-Клаусу і відправила його, прив'язавши до повітряної кульки.

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Послання знайшов 60-річний американець Ренді Хейсс з Аризони, який вирішив здійснити побажання дівчинки.

У листі Даямі було 10 пунктів: дівчинка просила іграшки Enchantimals – анімовані фігури людей і тварин, а також будинок для них. Крім того, вона попросила приладдя для малювання.

Хейсс припустив, що повітряна кулька прилетіла з прикордонного мексиканського містечка Ногалес, і зв'язався з місцевими журналістами, які влаштували чоловікові зустріч з дівчинкою. Купивши майже всі речі, які були у списку (крім будиночка, якого не було в продажу), Хейсс з дружиною вирушив до Мексики і зустрівся з родиною дівчинки.

Вони представилися помічниками Санти і передали подарунки Даямі і її 4-річній сестричці. Через кілька днів після появи цієї історії в ЗМІ, адвокат з Лос-Анджелеса знайшов ляльковий будиночок, якого не вистачало, і подарував дівчинці.

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Джерело: Reuters
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