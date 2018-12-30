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Чоловік провів два дні в літаках, щоб зустріти Різдво з донькою-стюардесою
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Хел Вон купив квитки на всі рейси, на яких працює його донька Пірс, щоб бути поруч з нею на Різдво.
Дівчині на ім'я Пірс Он випало чергувати на Різдво. Вона піднялася на борт, приготувалася до польоту і раптом побачила знайоме обличчя. Серед пасажирів був її батько.
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Чоловік заздалегідь приготував цей сюрприз і забронював квитки на всі рейси, де Пірс повинна була працювати напередодні Різдва і на саме свято. Це був єдиний спосіб провести час разом.
Цією дивовижною історією поділився у Facebook Майк Леві, попутник Хела Вона на рейсі Delta.
Який фантастичний батько! – написав Леві. – Хел вирішив провести свою відпустку з донькою, тому літає кожним її рейсом сьогодні і завтра по всій країні – лише щоб бути поруч з нею на Різдво.
Цікаво, що раніше Хел ніколи не літав рейсами, на яких працювала його донька. Пірс сказала, що батько щасливо переніс перельоти, а під час одного з них йому навіть виділили місце у першому класі.
Пірс подякувала своїм колегам і авіакомпанії за те, що допомогли її батькові влаштувати цей сюрприз і піклувалися про нього під час польотів.
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