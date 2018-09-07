У Венеції наречені будуть платити за відверті сукні

За відверті сукні потрібно буде доплачувати

Венеційський служитель церкви пропонує збирати гроші за відверті весільні вбрання.

На думку місцевого священика Крістіано Боббі, сучасні наречені, віддаючи перевагу вбранням з зухвалими вирізами. перетворюють таїнство вінчання на світську подію. Він уважає, що для церемонії потрібно вибирати скромне та просте вбрання.

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Пропозиція священика полягає в тому, щоб ввести податок на глибину декольте в наречених. Хто буде виглядати вульгарніше – буде платити більше, каже святий отець.

Він додав, що його пропозиція поки лише "іронічна провокація", але ідею "податку пристойності" він уважає правильною.

Щоправда, поки це лише порада отця

Зазначимо, що раніше влада італійської Флоренції заборонила туристам їсти на чотирьох вулицях в історичному центрі міста. Всі, хто буде їсти на вулицях Віа де Нері (Via de Neri), П'яццале дельї Уффіці (Piazzale degli Uffizi), П'яцца дель Грано (Piazza del Grano) і Віа делла Нінна (Via della Ninna) з 12:00 по 15:00 і з 18:00 по 22:00 будуть оштрафовані на 500 євро.

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