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У Венеції наречені будуть платити за відверті сукні

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За відверті сукні потрібно буде доплачувати - фото 1
За відверті сукні потрібно буде доплачувати

Венеційський служитель церкви пропонує збирати гроші за відверті весільні вбрання.

На думку місцевого священика Крістіано Боббі, сучасні наречені, віддаючи перевагу вбранням з зухвалими вирізами. перетворюють таїнство вінчання на світську подію. Він уважає, що для церемонії потрібно вибирати скромне та просте вбрання.

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Пропозиція священика полягає в тому, щоб ввести податок на глибину декольте в наречених. Хто буде виглядати вульгарніше – буде платити більше, каже святий отець.

Він додав, що його пропозиція поки лише "іронічна провокація", але ідею "податку пристойності" він уважає правильною.

Щоправда, поки це лише порада отця - фото 274791
Щоправда, поки це лише порада отця

Зазначимо, що раніше влада італійської Флоренції заборонила туристам їсти на чотирьох вулицях в історичному центрі міста. Всі, хто буде їсти на вулицях Віа де Нері (Via de Neri), П'яццале дельї Уффіці (Piazzale degli Uffizi), П'яцца дель Грано (Piazza del Grano) і Віа делла Нінна (Via della Ninna) з 12:00 по 15:00 і з 18:00 по 22:00 будуть оштрафовані на 500 євро.

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Джерело: The Telegraph
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